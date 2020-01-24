Замок в опасности - Пугачева начала войну с застройщиком

Максим Галкин, Алла Пугачева / https://www.instagram.com/maxgalkinru/

Алла Пугачева и Максим галкин могут лишиться замечательного леса который надежно прикрывал их Замок в Грязях.

Лес у замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина могут вырубить ради высоток, пишет издание Mash.

Максим Галкин активно присоединился к борьбе за деревца в подмосковных Грязях, Липках и Синькове, на месте которых авантюрист-застройщик планирует возводить высотки.

"Застройщик удумал понаставить там многоэтажки, звёздам такой расклад не по душе. Никакой больше тишины, вид из окна потеряет в качестве, а жители ЖК смогут палить, как у Пугачёвой там дела. У соседей иные переживания: лес им нужен, чтобы гулять", - говорится в сообщении.

Не обошлось и без мистики - местные жители Грязей Липок и Синькова выяснили, что в во время Второй мировой здесь шли бои — под землей у них тела погибших. Так что подтянув духовные скрепы, русские назвали кощунством строительство там.

К важному делу подключилось даже Федеральное агентство по лесному хозяйству, сейчас оно судится с застройщиком за сохранность природы.

Если территория вся такая важная и историческая - непонятно, как застройщик получил право вырубки и постройки.

Напомним, что Алле Пугачевой до сих пор грозит тюремный срок из-за бюрократических проволочек и запутанного законодательства России. Все дело в недвижимости Пугачевой.