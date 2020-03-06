Холостяк 10 сезон смотреть онлайн 1 выпуск 06-03-2020: первое знакомство

Холостяк 10 сезон 1 выпуск 06-03-2020: смотреть онлайн / СТБ

Премьера 10 сезона Холостяка на СТБ состоялась в 19:00 06 марта. Холостяк Макс Михайлюк должен оценить 25 девушек, которых видвит в первый раз, и сразу же кого-то изгнать с шоу.

На шоу Холостяк 10 сезон американский украинец Макс Михайлюк постарается найти вторую половинку. Ведущим шоу будет Григорий Решетник.

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В первом выпуске Холостяк должен встретиться с 25 претендентками на свое сердце. Девушки попытаются произвести хорошее первое впечатление. Каждая участница проекта Холостяк 2020 постарается придумать оригинальное Читайте такжеХолостяк 2020: имя и биография главного герояпоявление, чтобы наверняка запомнится Максу. Кто-то принесет холостяку необычный подарок, кто-то исполнит сексуальный танец на пилоне, а одна участница и вовсе не захочет лично появляться перед Максом! Григорий Решетник покажет видеообращение ее мамы, чтобы герой 10 сезона проекта Холостяк не судил книгу по обложке.

Максу предстоит провести первые индивидуальные встречи с претендентками на его сердце. Одной из первых на свидание пойдет Ольга: карьеристка, которая из-за сложного графика не может устроить личную жизнь. С Максом она поделится своими переживаниями на этот счет, и между ними пробежит первая искра.

Участница проекта Эксы на Новом канале Лея запомнилась зрителям яркой внешностью и взрывным характером а также полным провалом с ее молодым человеком на шоу Эксы. В 1 выпуске программы Холостяк 2020 она расскажет о том, почему рассталась со своим парнем и что ее привело на новый проект.

А пока Макс будет встречать таинственную Юлию, Григорий Решетник предложит девушкам сыграть в игру. Участницы смогут задавать провокационные вопросы друг другу, и та, кто ответит честнее остальных, – получит подарок от Макса. Оказывается, кое-кто страдал в школе от сверстников, а кто-то едва пережил проблемы с родителями.

После знакомства со всеми девушками Максу Михайлюку предстоит вручить розу первого впечатления.

Холостяк 10 сезон 1 выпуск смотреть онлайн видео 06-03-2020:

Все новые выпуски шоу Холостяк 2020 выходят на СТБ в 19-00. Также посмотреть онлайн новые выпуски и почитать обзор можно на Главреде.