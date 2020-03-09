Від пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 4 выпуск 09-03-2020

Від пацанки до панянки 4 сезон 4 выпуск 09-03-2020 смотреть онлайн / Новый Канал

Новый сезон Від пацанки до панянки 2020 можно смотреть онлайн. Четвертый выпуск Від пацанки до панянки 2020 вышел 9 марта на Новом канале в 19-00.

В четвертом выпуске Від пацанки до панянки 2020 участницы получили возможность почувствовать, что их ждет в будущем, если они и дальше будут себя вести в том же духе, и что они потеряют, если их их изгонят с шоу.

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Наутро, когда девушки проснулись после мощного "бухача" и осознали, что натворили накануне, они поняли, что заслужили быть изгнанными. Сильное похмелье – не радость. Но взяв себ в руки, они все же упаковали чемоданы и покинули Школу леди. Читайте такжеВід пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 3 выпуск 02-03-2020Однако неожиданно автобус с 80-х отвез девушек не на вокзал, а в социальный центр для лиц, не имеющих постоянного места проживания! Как оказалось, дирекция подостыла, и дала пацанкам шанс.

Хоть преподаватели не смогли простить участницам их позорное поведение на вечеринке, но не стали их изгонять сразу, а отвезли в центр социальной адаптации лиц без определенного места жительства. В Школе леди девушки жили на всем готовом, и они окончательно обнаглели. Теперь им показали обратную сторону "реабилитации". Они оказались в ситуации, когда надо очень много работать.

В центре для бездомных девочки должны были жить. А еще помогать обездоленным: проводить гигиенические процедуры, кормить и даже стирать их грязное белье.

"Мы дали девушкам возможность проявить себя и творить добро. Пребывание в таком месте стало для учениц холодным душем. Пацанки буквально хватали меня за полы пальто и просили вернуть их в Школу леди. Кто-то просто играл и хотел снова жить в прекрасных условиях, а кто-то лил слезы, вспоминая своих дедушек и бабушек", – объясняет Татьяна Мокриди.

И это не все - пацанок ждет новое пополнение. В это раз это не девушка Лиса. 22-летняя Катюша Большакова по прозвищу Серега настоящая хулиганка. Перепить парня? Читайте такжеВід пацанки до панянки 4 сезон - участницы и их биографииНе проблема! Вступиться за слабого? Катя – первая. Но под образом "грозы района" девушка в скрывала сложную жизненную драму. С детства ее воспитывал отчим, который постоянно издевался над девушкой, жестоко избивал ее и не давал спокойно жить. Зверское отношение неродного отца заставило Катю постоянно убегать из дома. Как следствие – Серегу воспитала улица. Однако смогла ли Большакова получить место под солнцем в банде пацанок - большой вопрос.

Від пацанки до панянки 4 сезон 4 выпуск смотреть онлайн 09-03-2020:

Все выпуски Від пацанки до панянки выходят по понедельникам в 19-00 на новом Канале. Также смотреть онлайн и читать описание выпуском вы можете на Главреде.