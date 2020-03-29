Голос країни 10 сезон смотреть онлайн 11 выпуск 29-03-2020: нокауты

Голос Країни 10 сезон 11 выпуск 29-03-2020: смотреть онлайн / 1+1

Премьера 10 сезона Голоса Країни состоялась на 1+1. Одиннадцатый выпуск Голос Країни 2020 вышел в 21:00 29 марта. Наконец закончились вокальные бои, и на шоу Голос вышли нокауты. Впервые за все время в состязании поменялись правила, теперь тренеры могут красть участников и на нокаутах.

На шоу Голос Країни 10 сезон себе команды набрали Тина Кароль, Потап и Настя Каменских, Monatik и Дан Балан. ВТорые нокауты посвящены команде Дана Балана.

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Дан Балан поставит под сомнение исполнение Романа Сасанчина, чем задержит в напряжении весь зал.

Кроме того, он должен будет решить судьбу Дарьи Петрожицкой - звезды сериала Папик, которая будет исполнять песню Квиткы Цисык - Ой, ходить сон. Оставит ли Дан Балан Дарью после того, как отбил ее на вокальных боях у Тины Кароль?.

Поклонница Дракулы и эпатажная участница из команды Дана Балана - Кристина Карабанова - исполнит на сцене песню Reamonn - Supergir.l

Сюй Чуань Юн - студент из Китая, который 2 года назад переехал в Украину, на Нокаутах исполнит на английском языке и исполнит легендарный хит Whitney Houston - I Have Nothing.

"Жаль, что моего успеха все еще не могут увидеть мои родные. Теперь проблема с вирусом, к сожалению, коснулась и Украины. Я полюбил эту страну, хочу своим выступлением дать поддержку всем людям, верю, что мы победим эту болезнь - и все будет хорош", - признался он.

Голос країни 10 сезон 11 выпуск смотреть онлайн видео 29-03-2020:

Все новые выпуски шоу Голос Країни 2020 выходят на 1+1 в 21:00. Также посмотреть онлайн новые выпуски и почитать обзор можно на Главреде.