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Від пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 8 выпуск 06-04-2020

6 апреля 2020, 18:55

Новый 8 выпуск Від пацанки до панянки 2020 вышел 6 апреля. Что показали в 8 выпуске Від пацанки до панянки 4 сезон в школе Леди - читай на Главреде.

Від пацанки до панянки 4 сезон 8 выпуск 06-04-2020 смотреть онлайн
Від пацанки до панянки 4 сезон 8 выпуск 06-04-2020 смотреть онлайн / Новый канал

Новый сезон Від пацанки до панянки 2020 можно смотреть онлайн. Восьмой выпуск Від пацанки до панянки 2020 вышел 6 апреля на Новом канале в 19-00.

Во восьмом выпуске Від пацанки до панянки 2020 участницы начали обучение не только хорошим манерам, но и некоторым вещам, которые в общей сукупности обозначаются, как "эрудиция". Кроме того, девушкам предложили обучиться некоторым видам искусства, как, например, танцам.

Что было в восьмом выпуске Від пацанки до панянки 4 сезон - читай на Главреде.

Вначале 8 недели пацанок с раннего утра потревожил дворецкий Школы леди Алексей.

Девушки не получили ожидаемые круассаны с кофе по-французски, но он неожиданно он предложил девушкам "пораскинуть мозгами", и поупражняться в своих познаниях географии и иностранных языков.Читайте такжеВід пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 7 выпуск 30-03-2020

Итальянский, французский, английский… Парле франсе, ду ю спик инглиш… Сонные участницы едва ли поняли, что от них хочет дворецкий! Что означают ребусы Алексея?

Но на этом не закончилось интеллектуальное издевательство. Дворецкий устроил тест-драйв интеллекта пацанок. Каждой из девушек пришлось за 30 секунд найти на карте ту страну, которую Алексей им велел. Думаете, легко? Поверьте, для пацанок это испытание стало самым тяжелым за весь сезон. Австрия расположена недалеко от Австралии, а Финляндия – вымышленная страна для Астерикса и Обеликса, отметили пацанки.

На неделю пацанки стали международной делегацией Школы леди. Наконец-то девушки выбросили из рук бутылку пива и взяли книгу.

Девушки быстро кинулись, собрали чемоданы и окунулись в мир испанского искусства. Лучше почувствовать страну им помог традиционный танец фламенко, суть которого – передавать чувства движениями тела. Однако пацанки не только не восприняли испанскую культуру, они даже не смогли произнести название танца. Чечетка, самба, флореско, фламинго, цыганочка… Но название - это не все. Девушкам нужно было за раз научиться танцу, и с этими знаниями подготовить выступление - но не только перед преподавателями, но перед целой аудиторией клуба в испанском стиле.

Другая группа испытала путешествие в Египет - некоторым участницам Від пацанки до панянки представилась возможность примерить роль местной царицы Клеопатры, жившей еще до нашей эры, другие же должны были им прислуживать.Читайте такжеВід пацанки до панянки 4 сезон - участницы и их биографии

Влада Роговенко стала "служанкой" Вики Алехиной. Чтобы не провоцировать конфликты в своей команде, Влада решила "запить" все обиды алкоголем. Пацанка не поняла, в какой момент потеряла меру, и самостоятельно выпила целую бутылку вина. После этого участницу Школы леди потянуло на подвиги.

Будучи изрядно навеселе, Владислава Роговенко взялась обольщать незнакомого парня, который играл на испытании роль Цезаря. В присутствии других учениц пацанка танцевала у него на коленях и даже обнажила ягодицы.

В итоге, ее похождения закончились новым переломом руки. Девочки попытались оттянуть ее от "Цезаря", и Катя Большакова упала и сломала рукую.

"Это испытание – полное фиаско. Не прощу такое поведение на восьмой неделе в Школе леди. Я сильно разозлилась. А как "вишенка на торте" этого дня – Катя Большакова с гипсом. Поэтому девушек от меня ждет "сюрприз"", – говорит директор Школы леди Татьяна Мокриди.

Від пацанки до панянки 4 сезон 8 выпуск смотреть онлайн 06-04-2020:

Все выпуски Від пацанки до панянки выходят по понедельникам в 19-00 на новом Канале. Также смотреть онлайн и читать описание выпуском вы можете на Главреде.

Від пацанки до панянки 4 сезон онлайн новости шоу бизнеса Новый канал онлайн
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