Холостяк 10 сезон 6 выпуск 10-04-2020 - кто ушел

Холостяк 2020 6 выпуск - кто ушел / СТБ

Премьера 10 сезона Холостяка на СТБ состоялась в 19:00. Холостяк Макс Михайлюк в шестом выпуске 20 марта провел сразу три свидания за неделю, но и на церемонии роз провел один личный разговор, и исполнил последнее желание одной из девушек. Выгнал Макс в 6 выпуске одну девушку.

На шоу Холостяк 10 сезон американский украинец Макс Михайлюк постарается найти вторую половинку. Ведущим шоу будет Григорий Решетник.

Кто ушел по решению холостяка в третьем выпуске Холостяк 2020 - читай на Главреде.

На Церемонии роз Максим переговорил лично с Викой, которая заявила ему, что ей не очень приятно, что он называет львицами всех остальных девушек, в то время, как это только ее прерогатива. В ответ он пообещал, что сделает с этим что-то.

И действительно сделал - когда он позвал ее, чтобы вручить розу, то публично назвал ее "моя львица", чем раздосадовал всех остальных девушек.

"Ты понимаешь, что теперь меня все будут ненавидеть?", - шепотом сказала она ему, когда подошла.

Макс и Даша - Холостяк 2020 6 выпуск / СТБ

В то же время, Максим решил, что на шоу дальше не сможет участвовать Даша - по его словам, в их отношениях наметилась пауза. Когда он проводил ее к машине, то предложил исполнить ее последнее желание - искупаться в бассейне - накануне, она хотела искупаться в речке.

Они плавали, и Макс спросил, чего бы она хотела. Ответ Даши был достоен розы - именно ее достал из воды Максим.

После этого они плавали, и решили поцеловаться. Именно в этот момент остальные девушки выглянули в окно. Это их почему-то расстроило, и они убежали в свои комнаты.

При этом Макса дождались девушки, с которыми у него последнее время "был контакт

Холостяк 10 сезон 3 выпуск смотреть онлайн видео 20-03-2020 кто ушел:

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