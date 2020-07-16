Александр Педан зарабатывает с дочкой на соцсетях

Александр Педан / Instagram

Телеведущий Александр Педан не только занимается спортом, но и просвещает своих детей с профессиональной точки зрения, как зарабатывать и хранить деньги в безопасности.

Он рассказал, что помогает 15-летней дочке зарабатывать на Tik-Tok и потом хранить деньги.

"Наши отношения с Лерой построены так, что постоянно делюсь с ней различными лайфхак и полезными привычками. Ну, я же отец. Подумал, что и вам будет полезно. Тем более, что недавно топил полезным блогерство. Все совместно заработанные деньги на Тик-Ток мы делим с Лерой пополам. То есть с 15 лет она уже зарабатывает, а я по своему опыту подсказываю, что делать, чтобы деньги были в безопасности", - рассказал он.Читайте такжеКто больше всего зарабатывает в Instagram - новый рейтинг звезд

Оказывается у телеведущего также была ситуация с мошенниками и "письмами счастья", которые чуть не стоили ему крупной суммы. Он предупредил, что данные свой карты кроме номера нельзя сообщать никому, и быть осторожными с отправкой денег.

"У меня была такая ситуация: друг писал и просил данные карточки, чтобы заплатить за что-то. Я заподозрил, что что-то не так, поскольку манера переписки была другой и грамматические ошибки выдали злоумышленника. Когда же позвонил приятелю, то оказалось, что его страницу взломали", - рассказал он в Instagram.

Напомним, что Александра Педана двое детей - Валерия, которой 15 лет, и Марк, которому 3 года.

Он ведет проекты Хто зверху и Эксы на Новом канале.