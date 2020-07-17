Кино - Антитела сняли бомбезный клип в пустыне с огнеметами и стимпанком

Антитела Кино - слова новой песни / Пресс-служба

Группа Антитела представила новый клип - Кино из предстоящего альбома. Для новой пластинки уже создано шесть песен, часть из которых будет презентована ​​в 2020 году отдельными синглами.

Антитела первые в Украине сняли масштабное мини-кино в стиле Steampunk для музыкального клипа. Для создания клипа было придумано около сотни костюмов, построена с нуля многотонная цирковая декорация в пустыне, а фронтмен Тарас Тополя пережил сразу 2 кардинальных перевоплощения.

Многие задаются вопросом, в чем смысл клипа Кино группы Антитела. В основе история, повторяющаяся из поколения в поколение, тысячелетиями. Весь спектр человеческих эмоций от милосердия к ненависти, от измены к самопожертвованию, от добра к злу, от восторга до презрения - все как в жизни. Следует отметить, что видеоработа наполнена метафорами, аллегориями и символами, которые всегда присущи творчеству Антител.

Съемки клипа Кино проходили пять дней в сорокаградусную жару в пустыне Алешковские пески, Херсонской области - единственном такого типа национальном парке Европы.

Антитела Кино / Пресс-служба

Тарасу Тополе пришлось учиться жонглировать на самом деле, а для этого Антитела сотрудничали с настоящими специалистами этого дела.

"У меня не хватает слов, чтобы в полной мере отблагодарить всех, кто снялся в этом видео. Это был маленький подвиг каждого участника. С 72 сцен по плану был снят 71 только за 1 день. Особенно отмечу актеров второго плана: Микаэл Авоян, Сергей Труш, Александр Юдин, Наталья Андреева и актеров массовых сцен, среди которых было много наших друзей и настоящих украинских стимпанкеров, людей старшего возраста и детей,которые съехались со всей страны", - рассказал Тарас Тополя.

Антитела Кино / Прес-служба

Он объяснил, что съемки клипа проходили даже ночью - кадры из них показаны в финале клипа.

"Сутки, с двух ночи до трех ночи следующего дня, почти бодрствуя перед этим, мы провели в пустыне, под жарким солнцем. Никто не сдался, все прошли путь от первой секунды - до финала, у многих это был первый опыт съемок, но выложились на все сто процентов. В обеденном перерыве люди засыпали прямо под солнцем, и через полчаса сна продолжали съемки, не показывая и капельки усталости. В такие моменты чувствуешь любовь людей и еще большую ответственность за то, куда ты их ведешь.Приятно было работать с командой Magic Five. Они показывали настолько реалистичные и крутые фокусы,что отвлекали всю группу от съемочного процесса", - поделился впечатлениями Тарас Тополя.

Антитела Кино / Пресс-служба

Режиссером видеоклипа Кино выступил Сергей Вусик, с поддержкой и советами Ростислава Васильева и Алексея Веренчика. Оператор - Шатохин Антон. Продюсирование съемок Антитела совершили, как всегда, коллективно. Авторы идеи и подбор актеров: Тарас Тополя и Сергей Вусик. Музыка и аранжировка - Максим Сиволап. Слова песни Кино - Тарас Тополя.

Кино Антитела - ютуб смотреть онлайн новый клип:

Антитела Кино - текст и слова песни

Кино.

Это все какое-то кино, давно,

На нас кто-то тестит новый мир, еще раз.

Я пас.

Я вижу дежавю в комнате на краю,

Будите меня, наверное, я сплю.

Мама! На лицо бандана,

Мы же не Далай-лама,

Однажды живем.

Мама! Чилим-чилим, мама.

Все будет нормально,

Все переживем.

В угол.

Браваду в угол, кураж погас.

На паузе мой персонаж.

Кто мы?

И в чем здесь резон?

Как ответ найдем,

Это все переживем вместе.

Просто маленькие люди,

Просто такой сюжет.

Кино - это первая композиция после выхода альбома Hello в поддержку которого продолжается тур по городам Украины. В связи с карантином он был приостановлен и на днях Антитела объявят новые даты концертов. Но первый послекарантинний концерт состоится уже 9 августа в Одессе, на Морвокзале, где можно будет услышать новую песню вживую.