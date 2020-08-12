"Чего вы добиваетесь?": Глюкоза сделала объявление после поездки в Украину

Глюкоза / Instagram

Российская певица Глюкоза обратилась к своим поклонникам, и рассказала, что на нее очень негативно подействовали допрос на границе в аэропорту из-з ее посещения оккупированного Крыма.

О своих мыслях Глюкоза написала в Instagram.

"Даа… Неделька выдалась не из простых. Я только пришла в себя от шока. Сложно было сразу дать какие-то комментарии, морально я была просто уничтожена. Не хочется, чтобы кто-то додумывал какие-то версии, и поэтому расскажу, что же всё-таки произошло. Вечером 6 августа я прилетела в Киев. Я ехала увидеть друзей, поработать над новой музыкой и клипами с очень талантливыми людьми, творчество которых меня восхищает. У нас не было возможности личной встречи уже очень давно", - сообщает Глюкоза.

Оказывается, у нее уже был запрет на посещение Украины из-за ее посещения Крыма, нов 2020 году 3 года запрета завершились.

"Когда я оказалась на таможне, вокруг меня развернули настоящую спецоперацию. Меня отвели на допрос и допрашивали больше трех часов. С первых минут на меня давили, прессинг был такой, будто я какая-то террористка", - уверена девушка.

Она пожаловалась, что с ней разговаривали грубо и на украинском языке, который она якобы не понимает.

"Человек, который меня допрашивал, все время допроса снова и снова задавал один и тот же вопрос "Чей Крым?". Я долгое время пыталась объяснить, что я артист, что не готова и не хочу комментировать политику, я вне политики. Я просто еду к своим друзьям. Меня не отпускали, продолжали давить. На третьем часу прессинга вопросом "Чей Крым?" я задала встречный вопрос: "Чего вы добиваетесь? Чтобы я сказала, что Крым украинский? Что вообще происходит? Ну отправляйте обратно, к чему эти допросы?"", - рассказала певица.

Она сказала, что от нее хотели услышать фразу о том, что Крым - это Украина.

"Обидно до слез, что тебя бессовестно унижают, провоцируют, используют и просто кидают в топку политического фарса. Делают тебя пешкой в игре, которая нацелена на усугубление межнациональных конфликтов, в игре, где людям навязывают, кто друг, а кто враг", - эмоционально высказалась она.

Певица заявила, что она "не политик", но "быть в Украине для нее намного важнее". После этого артистке задали вопрос о принадлежности полуострова. Глюкоза ответила, что "Крым украинский".

Напомним, что 6 августа Глюкозу не пустили в Украину.