Дан Балан подогрел слухи о романе с Тиной Кароль и умилил Сеть

Знаменитый молдавский певец и композитор Дан Балан растрогал поклонников романа с Тиной Кароль.
Певец, композитор, продюсер и музыкант-мультиинструменталист Дан Балан выпускает новую песню, которую подготовил со своей новой подопечной. Но в анонсе он трогательно объявил, что посвящает ее своей коллеге Тине Каролль.
Дан Балан посвятил песню Дышат о любви, которая выйдет 22 января, 2-летию ДанТины - отношениям с Тиной Кароль на проекте Голос Країни. Он написал он это в первом комментарии под своим постом о выходе песни в Instagram.
"Премьера клипа "Дышат о любви" уже в эту пятницу... - Написал Дан Балан, и добавил поздравление. - Happy Birthday, DanTina:)".Читайте также"А помнишь?": Дан Балан показал трогательное видео с Тиной Кароль
Поклонники пришли в восторг от этого, и прямо под комментарием написали сотни своих, оставляя сердечки, и восторгаясь, называя "ДанТину" сектой и бесконечно умиляясь поступку певца.
Напомним, теме романа Дана и Тины поднялась еще с позапрошлого сезона Голоса-2029 - тогда в конце Дан даже подарил Тине игрушку кенгуру, и трогательно поздравил.
В шоу Голос-2020 на карантине Балан и Кароль даже записывались вместе для некоторых выпусков дома у Тины.
Однако, главной проблемой "ДанТины" является то, что пара публично не подтверждает и не опровергает, что между ними что-то есть.