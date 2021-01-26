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Dan Balan трогательно поздравил Тину Кароль с днем рождения

26 января 2021, 10:34

Дан Балан продолжил удивлять поклонников, и поздравил свою коллегу по Голосу Тину Кароль с днем рождения в стиле ДанТины.

Тина Кароль и Дан Балан
Тина Кароль и Дан Балан / 1+1

Известный исполнитель и продюсер Дан Балан вызвал восхищение у поклонников поздравлением Тины Кароль с днем рождения милым постом в Instagram.

Дан Балан опубликовал совместное фото, на котором они с Тиной мило друг к другу прислонилось. Поклонники увидели много романтики в этом снимке и подписи: "С днем рождения, дорогая, Тина Кароль".

Дан Балан и Тина Кароль
Дан Балан и Тина Кароль / Instagram

До этого Дан Балан подкрепил слухи о романтическом интересе к Тине Кароль, посвятив ей свою песню Дышат о любви.

Dan Balan Дышат о любви смотреть клип онлайн:

Напомним, тема романа Дана и Тины поднялась еще с позапрошлого сезона Голоса-2019 - тогда в конце Дан даже подарил Тине игрушку кенгуру, и трогательно поздравил.

В шоу Голос-2020 на карантине Балан и Кароль даже записывались вместе для некоторых выпусков дома у Тины.

Однако, главной проблемой "ДанТины" является то, что пара публично не подтверждает и не опровергает, что между ними что-то есть.

Тина Кароль Голос країни Dan Balan
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