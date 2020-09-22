Даша Астафьева призналась, от чего она фанатеет

Даша Астафьева / Instagram

В юбилейном сезоне шоу "Кто сверху?" Даша Астафьева призналась, что не посещает концерты коллег по-цеху.

Во время испытаний в новом выпуске шоу "Кто сверху?", которое показывает Новый канал, певица Даша Астафьева обсуждая шоу, неожиданно сделала признание.

"Было страшно и тяжело, - рассказывает певица Даша Астафьева. - Я очень переживала".

И неудивительно, ведь девушкам на плечи посадили большие и тяжелые манекены. С этим реквизитом им пришлось пройти дистанцию ​​с препятствиями. Отовсюду шел дым и срабатывала пиротехника. Даша по этому поводу вспомнила рок-концерты.

Даша Астафьева / Новый канал

"Устроили нам имитацию рок-концерта, - объясняет певица. - А на шее мы держали мужчин. В жизни я не посещаю мероприятия, где много людей. Не люблю, когда шумно".

За кулисами шоу Даша призналась, что не посещает концерты коллег по-цеху.

"Езжу к исполнителям от которых я по-настоящему фанатею, - рассказывает певица. - Была на концерте Thirty Second to Mars, Кристины Агилеры, Горана Бреговича".

Но мужчин ждали не меньшие неприятности. Как пройдет новый выпуск "Кто сверху?" на Новом канале - можете смотреть в четверг 24 сентября в 19-00.