Даша Астафьева

Дата и место рождения: 4 августа 1985 года, Покров, Днепропетровская область

Образование

Училась в школе в Покрове.

После окончания школы поступила на режиссёрский факультет Днепропетровского училища культуры.

Карьера певицы

На режиссёрском факультете, где обучалась Астафьева, преподавали вокал. По её словам, занятия ей очень нравились, поэтому она регулярно занималась с преподавателем самостоятельно.

Переехав в Киев, Астафьева познакомилась с продюсером Юрием Никитиным, от которого позже получила предложение принять участие в украинской "Фабрике звёзд" (2007).

С 2007 года, уже будучи сотрудником компании Mamamusic, Астафьева стала заниматься вокалом профессионально[. И хотя став финалисткой, она не заняла призовое место, в дальнейшем Астафьева приобрела популярность благодаря участию в группе NikitA, в состав которой она вошла вместе с Юлией Кавтарадзе, бывшей участницей группы А.Р.М.И.Я.

В марте 2009 года коллектив выпустил дебютный альбом "Машина". В этом же году группа Nikita претендовала на участие в конкурсе "Евровидение" в качестве представителей Украины, но в итоге подали отказ, что было во многом связано с возросшей популярностью Астафьевой как фотомодели.

Очень широкий резонанс получил видеоклип на песню "Веревки", в первую очередь из-за присвоения видео статуса "18+". Также пользовались успехом хиты "Искусаю", "Королева" и "Солдат".

В 2011 году Астафьева вместе с новой участницей группы NikitA Анастасией Кумейко получила премию "Золотой граммофон" от "Русского радио".

В 2014 году свет увидел новый альбом "Хозяин", записанный уже в ином составе. К Даше вместо Юлии Кавтарадзе присоединилась Анастасия Кумейко, а затем и Юлия Бричковская. Самыми яркими песнями с этой пластинки стали "Авокадо", "Химия" и "Делай". Последними песнями полноценного коллектива стали новые синглы "Вдыхай" и "ROPES".

В 2017 году творческий коллектив выпустил новый сингл "Несмелая".

Сольные выступления

Символом начала нового этапа творчества Астафьевой стал выпуск песни "Свадьба", которую Дарья презентовала уже как самостоятельная исполнительница.

Астафьева прекратила выступать с группой NikitA и теперь создала свой музыкальный коллектив - DA band. Помимо Даши, в составе группы – две бэк-вокалистки, две солистки балета и трое музыкантов.

Карьера модели

В 16 лет Даша Астафьева участвовала в конкурсе красоты "Мисс Днепропетровск", на котором завела полезные знакомства. Коллега посоветовала девушке сделать профессиональное портфолио модели. Дарья отправилась к фотографу и, кроме стандартных фото, сделала ряд снимков в стиле "Ню".

С 16 до 20 лет фотосессии у Астафьевой проходили практически каждый день. Один известный фотограф, интересовавшийся двойниками, увидев фотографии Астафьевой, посчитал, что она внешне похожа на Бетти Пейдж — американскую модель 1950-х годов. В её роли и прошла первая серьёзная фотосессия Астафьевой.

В апреле 2006 года Астафьева стала "playmate месяца" украинского издания Playboy, а уже в 2007 году выиграла титул "девушки года".

После того, как фотографии попали в американскую редколлегию в июне 2008 года, модель пригласили на съёмки в США. Астафьевой было предложено участие в конкурсе на юбилейную обложку в честь 55-летия журнала. До этого кастинг прошёл по всему миру, среди всех претенденток были выбраны пять американок, украинка же была приглашена вне конкурса.

Оказавшись на вилле Хью Хефнера, 82-летнего основателя Playboy, Астафьева сразу стала объектом его внимания.

Подписав контракт с Playboy летом 2008 года, Астафьева обязалась не сниматься обнажённой для любых других изданий на протяжении двух лет. Она неоднократно утверждала, что последующую карьеру модели намеревается связать именно с Playboy.

В 2009 году, когда группа Nikita попала в отборочный тур на конкурс "Евровидение", Даша одновременно получила предложение сняться в американской многосерийной телепередаче "Girls Next Door" (в переводе с англ. — "Девушки-соседки"). В результате группа подала отказ на участие в музыкальном конкурсе. По словам Астафьевой, продюсер Юрий Никитин встретил её решение с пониманием.

В том же 2009 году Астафьева стала лицом бренда украинского дизайнера Ольги Громовой "Gromova Design" в Америке.

В июне 2010 года Астафьева вместе с Юлией Кавтарадзе появилась на обложке мужского журнала XXL, чем нарушила ранее установленные договорённости с Playboy. Решение о взыскании с модели штрафа, размер которого был определён в 300 тыс. долларов, принадлежало Хью Хефнеру. После личной встречи с девушкой в начале июня владелец Playboy решил не накладывать санкции.

Деятельность в кино и на телевидении

Помимо работы в музыкальной индустрии и съёмок для журналов Астафьева также пробовала себя в роли телеведущей и актрисы. На протяжении четырёх месяцев она была ведущей телевизионной программы "Кино" на общенациональном телеканале "Тонис", программы "Погода" на общенациональном музыкальном телеканале "М1", а по состоянию на 2011 год вела собственную эротическую рубрику в общественно-политическом издании "БЛИК" (тираж издания 369 000), в которой отвечает на вопросы читателей о сексе.

Осенью 2010 года Астафьева в паре с актёром Игорем Верником приняла участие в музыкальном шоу "Зірка+Зірка" на телеканале "1+1".

В феврале 2010 года Астафьева дебютировала в качестве актрисы в одной из короткометражек альманаха "Влюблённые в Киев", снятого по аналогу знаменитых "Париж, я люблю тебя", "Нью-Йорк, я люблю тебя".

В 2017 году вышел украинский фильм "Свингеры" с участием Астафьевой.

Личная жизнь

По её словам, первой её любовью был парень из школы, отношения с которым продлились семь лет. Как вспоминала сама Астафьева: "мне было 17 лет, мне очень нравился один мальчик, и я делала все первые шаги сама". На вопрос о первом сексуальном опыте, Дарья добавила: "да, я была настолько влюблена, что первой соблазнила его".

С момента первого пребывания в особняке Хефнера Астафьева широко афишировала тёплые отношения, которые сложились между ними. Она неоднократно подчёркивала, что Хефнер уделял ей внимания намного больше, чем всем остальным девушкам в поместье, включая и своих так называемых "жён". Тем не менее Астафьева отрицала какую-либо интимную близость.

Позднее Астафьеву многократно видели в обществе украинского бизнесмена Ивана Таршина, но эти отношения не продлились долго.

Сейчас Астафьева встречается с бизнесменом Артемом Кимом.

Интересные факты

Любимое занятие – рыбалка.

Занимается живописью.

Есть пес породы сиба-ину по имени Чичико.

В школьные годы девушка росла "гадким утёнком": она часто подвергалась насмешкам со стороны одноклассников, как за покрытое аллергической сыпью лицо, так и за худощавую комплекцию.

Интересные цитаты

"Верю, я найду человека, который поймет – я раздеваюсь не для того, чтобы все увидели мою грудь или попу, и что я не пытаюсь таким образом найти себе богатого жениха. Я просто очень люблю фотографию и люблю обнаженное женское тело"

"Я не буду добиваться успеха с помощью чьих-то денег или секса. Я никогда не спала ни с кем за деньги. И не хотела иметь богатого любовника, который бы меня обеспечивал. Я хочу сама руководить своей жизнью"