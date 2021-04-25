DZIDZIO назвал причину развода с известной певицей

DZIDZIO после 20 лет брака решил развестись / instagram

Известный украинский певец DZIDZIO и его жена певица SLAVIA объявили о разводе после 20 лет брака. Сама певица не раз заявляла о проблемах в отношениях с супругом, более того – подозревала его в романах на стороне.

Артист в программе Светская жизнь решил расставить все точки над "і" и признался, что уже 9 месяцев пара готовится к разводу и больше не живет вместе.

Отношения пары длятся около 20 лет. Их роман начался еще во время учебы в киевском Университете культуры в Киеве, затем пара вместе выступала на различных мероприятиях, что только сплотило молодых людей, а в 2013 году Михаил и Ярослава расписались.

По словам DZIDZIO, разговор о личном для него является болезненным.

"Тема сложная. Мы договорились развестись. Давно уже. Поэтому, мы только хотим это сделать красиво. Мы это приняли трезво, разумно, обдумывали и поняли, что это будет лучше", - считает певец.

Артист прокомментировал упреки жены в том, что он не хотел детей, а также ходил налево. Он уточнил, что на самом деле много работал. DZIDZIO признался, что во время локдауна у него было время обдумать решение о разрыве отношений, и он пришел к выводу, что это правильный шаг.

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"Все те годы я был на работе, работал. Я давно хотел немного разобраться, но не было времени. В карантин понял, что надо жить в добре, не обижать друг друга. А порой, чтобы это произошло, надо просто отпустить человека и дать волю", - убежден артист.

Певец считает, что судьбоносное решение быть вместе пара принимала, когда оба были слишком молоды и не знали наверняка как правильно строить отношения и сохранить их.

DZIDZIO после 20 лет отношений разводится с женой-певицей:

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