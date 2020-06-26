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Евгений Кошевой раскрыл свои отношения с тещей

Ведущий Вечернего квартала, Лиги Смеха и Improw Live Show Евгений Кошевой признался, какие отношения у него сложились с тещей - мамой его жены Ксении.

26 июня 2020, 17:29
Евгений Кошевой
Евгений Кошевой рассказал о теще / Improv Live Show

Ведущий Improv Live Show, которое снимает Новый канал и Вечернего Квартала на Квартал-ТВ, живет в окружении женщин – супруги Ксении, двух дочерей – Варвары и Серафимы – и тещи, Маргариты Владимировны. Представьте, сколько букетов приходится покупать Кошевому к 8 Марта

Наконец Евгений поделился впечатлениями от жизни в окружении женщин. Свое откровение Евгений Кошевой произнес во время интервью с Машей Ефросининой для Экзамена на откровенность на ее Youtube канале.

В народном фольклоре есть множество анекдотов о "любви" тещи и зятя, но практически никогда не говорят о взаимоотношениях свекрови и невестки. Жизнь в одном доме с тещей сравнивают чуть ли не с "адом". Но у Жени Кошевого – обратный случай. С мамой супруги Ксении у них прекрасные отношения.Читайте такжеПапины дочки: Евгений Кошевой рассказал, как воспитывает девочек

"Теща – моя лучшая подружка. Без шуток. Причем с первого дня знакомства. Наша дружба заключается в том, что мы можем обсуждать поведение не только дочерей, но и супруги (смеется). Чтобы не травмировать Ксению – женщину, которая подарила мне двух замечательных детей, мы обсуждаем какие-то моменты в ее отсутствие. Ведь мама – человек, который повидал чуть больше", – признался актер и ведущий.

Евгений Кошевой
Евгений Кошевой c семьей / Instagram

Помогает Маргарита Владимировна и в бытовых вопросах.

"Во сколько бы я ни встал, будь это хоть семь утра, она просыпается, как в армии: "Погладить? Что будешь есть?" Я ей говорю: "Мама, ложитесь, я сам все сделаю". – рассказывает Кошевой.

Своих "принцесс" единственный мужчина в доме всячески оберегает. Ведь они его с огромной любовью и нетерпением ждут дома после гастролей и концертов. В том числе и после Improv Live Show, все свежие выпуски которого вы можете посмотреть на Новом канале.

Напомним, на карантине Евгений Кошевой с женой Ксенией перепробовал все игры для взрослых, чтобы скоротать время на изоляции.

Евгений Кошевой новости шоу бизнеса семья Варвара Кошевая
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