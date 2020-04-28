Евгений Кошевой с женой попробовали новые игры с едой

Евгений Кошевой / пресс-служба

Евгений Кошевой, который ведет Лигу Смеха и Improv Live Show, рассказал, как они с Ксенией решили разнообразить жизнь и попробовать что-то новенькое в играх, использовав при этом еду. Видео с играми они записали на видео, и оно получило бешенную популярность в сети.

"Развлекаемся, как можем. Из-за карантина не паникуем, а наслаждаемся проведенным временем вместе. На днях решили с женой Ксюшей поиграть в любимую детскую игру. На проигравшего, ждало веселое, но не очень не приятное наказание", - рассказывает Евгений Новому каналу.

По словам Евгения и Ксении на видео, лучше играть на "немного нетрезвую голову", но они решили делать это полностью со свежей головой.

Евгений три раза подряд выиграл у жены, и через несколько минут лицо Ксении было в майонезе, а затем в кетчупе. Весело было обоим. Конечно же, Евгений радовался, что он ни разу не проиграл. Но похоже, смеяться ему пришлось недолго!

Евгений Кошевой

"Все, что осталось в нашем холодильнике - яйцо. И надо же, что в последнем раунде я же проиграл. Так яйцо с мукой побывало на моем лице (улыбается)", - рассказывает Евгений.

"Повеселились и мы, и дети, которые наблюдали за нашими забавами.Кстати, сегодня семья Кошевых снова повеселится. Но уже перед экранами телевизора. Ведь в 19:00 на Новом канале шоу Кто против блондинок? )с участием Евгения). - Включайте шоу и вы увидите мои спортивные умения", - говорит ведущий.

Видео с Евгением и Ксениейц набрало почти полмиллиона просмотров, и продолжает идти к этой отметке, а в комментариях пользователи сети пишут, что сами планируют попробовать такое дома.