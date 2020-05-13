Евровидение 2020 - как прошел концерт 12-05-2020: полное видео

Онлайн-концерт Евровидение-2020 - полное видео 12-05-2020 / Eurovision

Первая часть грандиозного онлайн-шоу, которое подготовили организаторы Евровидения с Нидерландами и участниками вышла онлайн 12 мая на официальном канале Евровидения.

12 мая выбрали, потому что в этот день должен был проходить первый полуфинал в Нидерландах, отмененный из-за коронавируса.

Но, город подготовился, все было сделано, и чтобы не пропадала хотя бы аппаратура, был проведен концерт без оценок.

Кроме Украины, свои песни представили:

Россия;

Беларусь;

Литва;

Румыния;

Хорватия;

Северная Македония;

Швеция;

Словения;

Австралия;

Ирландия;

Норвегия;

Кипр;

Азербайджан;

Мальта;

Израиль;

Бельгия.

Концерт преимущественно состоял из клипов, видео с репетиций и заранее отснятых видео в полурабочей-полудомашней атмосфере.

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Смотрите онлайн-трансляцию первого концерта Евровидения-2020: полное видео

Вторая часть концерта состоится уже 14 мая, в день второго полуфинала Евровидения-2020, и начнется в 22:00 по киевскому времени. А уже 16 мая пройдет грандиозный концерт с названием Европа зажигает свет.