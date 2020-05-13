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Евровидение 2020 - как прошел концерт 12-05-2020: полное видео

13 мая 2020, 10:00

Онлайн-концерт, которым заменили выступление участников на Евровидении 2020 прошел в режиме онлайн 12 мая в 22-00 по Киеву.

Онлайн-концерт Евровидение-2020 - полное видео 12-05-2020
Онлайн-концерт Евровидение-2020 - полное видео 12-05-2020 / Eurovision

Первая часть грандиозного онлайн-шоу, которое подготовили организаторы Евровидения с Нидерландами и участниками вышла онлайн 12 мая на официальном канале Евровидения.

12 мая выбрали, потому что в этот день должен был проходить первый полуфинал в Нидерландах, отмененный из-за коронавируса.

Но, город подготовился, все было сделано, и чтобы не пропадала хотя бы аппаратура, был проведен концерт без оценок.

Кроме Украины, свои песни представили:

  • Россия;
  • Беларусь;
  • Литва;
  • Румыния;
  • Хорватия;
  • Северная Македония;
  • Швеция;
  • Словения;
  • Австралия;
  • Ирландия;
  • Норвегия;
  • Кипр;
  • Азербайджан;
  • Мальта;
  • Израиль;
  • Бельгия.

Концерт преимущественно состоял из клипов, видео с репетиций и заранее отснятых видео в полурабочей-полудомашней атмосфере.

Читайте такжеЕвровидение 2021: список участников 

Смотрите онлайн-трансляцию первого концерта Евровидения-2020: полное видео

Вторая часть концерта состоится уже 14 мая, в день второго полуфинала Евровидения-2020, и начнется в 22:00 по киевскому времени. А уже 16 мая пройдет грандиозный концерт с названием Европа зажигает свет.

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