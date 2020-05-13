Евровидение 2020 - как прошел концерт 12-05-2020: полное видео

Онлайн-концерт, которым заменили выступление участников на Евровидении 2020 прошел в режиме онлайн 12 мая в 22-00 по Киеву.
Первая часть грандиозного онлайн-шоу, которое подготовили организаторы Евровидения с Нидерландами и участниками вышла онлайн 12 мая на официальном канале Евровидения.
12 мая выбрали, потому что в этот день должен был проходить первый полуфинал в Нидерландах, отмененный из-за коронавируса.
Но, город подготовился, все было сделано, и чтобы не пропадала хотя бы аппаратура, был проведен концерт без оценок.
Кроме Украины, свои песни представили:
- Россия;
- Беларусь;
- Литва;
- Румыния;
- Хорватия;
- Северная Македония;
- Швеция;
- Словения;
- Австралия;
- Ирландия;
- Норвегия;
- Кипр;
- Азербайджан;
- Мальта;
- Израиль;
- Бельгия.
Концерт преимущественно состоял из клипов, видео с репетиций и заранее отснятых видео в полурабочей-полудомашней атмосфере.
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Вторая часть концерта состоится уже 14 мая, в день второго полуфинала Евровидения-2020, и начнется в 22:00 по киевскому времени. А уже 16 мая пройдет грандиозный концерт с названием Европа зажигает свет.