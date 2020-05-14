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Евровидение 2020 - как и где смотреть онлайн второй концерт 14-05-2020

14 мая 2020, 11:42

Второй онлайн-концерт, которым заменили выступление участников на Евровидении 2020 пройдет в режиме онлайн 14 мая в 22:00 по Киеву.

Онлайн-концерт Евровидение-2020 - полное видео 14-05-2020
Онлайн-концерт Евровидение-2020 - полное видео 14-05-2020 / eurovision.tv

Вторая и финальная часть "домашнего концерта", который организаторы вместе с Нидерландами устроили вместо Евровидения 2020 проходит 14 мая в 22:00. Видео появится онлайн на официальном Youtube канале Евровидения.

Во втором полуфинале зрители увидят выступления 18 стран-участниц.

Видео выступлений будут показаны в том порядке, в котором участники должны были выходить на сцену в Роттердаме.

Отметим, что во время онлайн-трансляции традиционного голосования за участников не будет проводиться.

Но это еще не все - 15 мая, в 21:45 на телеканале UA:Перший покажут музыкально-развлекательное шоу Наши на Евровидении. Лента расскажет о пути Украины на международном песенном конкурсе Евровидение.

Участники второго концерта Евровидение 2020

  • Австрия;
  • Молдова;
  • Польша;
  • Сан-Марино;
  • Сербия;
  • Исландия;
  • Чехия;
  • Греция;
  • Эстония;
  • Дания;
  • Болгария;
  • Швейцария;
  • Финляндия;
  • Армения;
  • Латвия;
  • Грузия;
  • Португалия;
  • Албания.

Смотреть онлайн-трансляцию второго концерта Евровидения-2020:

Напомним, 16 мая пройдет грандиозный концерт с названием Европа зажигает свет.

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