Евровидение 2020 - как и где смотреть онлайн второй концерт 14-05-2020

Второй онлайн-концерт, которым заменили выступление участников на Евровидении 2020 пройдет в режиме онлайн 14 мая в 22:00 по Киеву.
Вторая и финальная часть "домашнего концерта", который организаторы вместе с Нидерландами устроили вместо Евровидения 2020 проходит 14 мая в 22:00. Видео появится онлайн на официальном Youtube канале Евровидения.
Во втором полуфинале зрители увидят выступления 18 стран-участниц.
Видео выступлений будут показаны в том порядке, в котором участники должны были выходить на сцену в Роттердаме.
Отметим, что во время онлайн-трансляции традиционного голосования за участников не будет проводиться.
Но это еще не все - 15 мая, в 21:45 на телеканале UA:Перший покажут музыкально-развлекательное шоу Наши на Евровидении. Лента расскажет о пути Украины на международном песенном конкурсе Евровидение.
Участники второго концерта Евровидение 2020
- Австрия;
- Молдова;
- Польша;
- Сан-Марино;
- Сербия;
- Исландия;
- Чехия;
- Греция;
- Эстония;
- Дания;
- Болгария;
- Швейцария;
- Финляндия;
- Армения;
- Латвия;
- Грузия;
- Португалия;
- Албания.
Смотреть онлайн-трансляцию второго концерта Евровидения-2020:
Напомним, 16 мая пройдет грандиозный концерт с названием Европа зажигает свет.