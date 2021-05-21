Евровидения 2021 - как прошел второй полуфинал

Евровидение 2021 / eurovisionworld.com

Вечером 20 мая прошел второй полуфинал Евровидения в Ротердаме, на котором зрители увидели трансляцию песен 17 участников.

Не все смогли выступить вживую из-за коронавируса, поэтому, зрителям показали записи их репетиций в Роттерадме, которые делались специально для этого случая.

Во втором полуфинале приняли участие:

Сан-Марино - Senhit с песней Adrenalina Эстония - Uku Suviste с песней The Lucky One Чехия - Benny Cristo с песней Omaga Греция - Stefania с песней Last Dance Австрия - Vincent Bueno с песней Amen Польша - Rafał с песней The Ride Молдова - Natalia Gordienko с песней Sugar Исландия - Dadi & Gagnamagnid с песней 10 years Сербия - Hurricane с песней Loco Loco Грузия - Tornike Kipiani с песней You Албания - Anxhela Peristeri с песней Karma Португалия -Black Mamba с песней Love is On My Side Болгария - Victoria с песней Growing Up Is Getting Old Финляндия - Blind Channel с песней Dark Side Латвия -Samanta Tina с песней The Moon Is Rising Швейцария - Gjon's Tears с песней Tout L'Univers Дания - Fyr & Flamme с песней Øve Os På Hinanden

В финал после первого полуфинала прошли Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия и Украина.

Второй полуфинал начался сегодня в 22:00 по киевскому времени. В Украине Евровидение показывают UA: Перший и СТБ.

Евровидение 2021 - результаты второго полуфинала:

Сан-Марино: Senhit - Adrenalina

Греция: Stefania - Last Dance

Молдова: Natalia Gordienko - SUGAR

Исландия: Daði & Gagnamagnið - 10 Years

Сербия: Hurricane - Loco Loco

Албания: Anxhela Peristeri - Karma

Португалия: The Black Mamba - Love Is on My Side

Болгария: Victoria - Growing Up is Getting Old

Финляндия: Blind Channel - Dark Side

Швейцария: Gjon's Tears - Tout l'Univers

Для тех, у кого нет доступа к телеканалам, смотреть онлайн онлайн Евровидение можно на сайте канала UA: Перший.