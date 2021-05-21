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Евровидения 2021 - как прошел второй полуфинал

21 мая 2021, 00:14

Второй полуфинал Евровидения в Роттердаме прошел 20 мая - в Украине шоу в эфир вышло в 22-00.

Евровидение 2021
Евровидение 2021 / eurovisionworld.com

Вечером 20 мая прошел второй полуфинал Евровидения в Ротердаме, на котором зрители увидели трансляцию песен 17 участников.

Не все смогли выступить вживую из-за коронавируса, поэтому, зрителям показали записи их репетиций в Роттерадме, которые делались специально для этого случая.

Во втором полуфинале приняли участие:

  1. Сан-Марино - Senhit с песней Adrenalina
  2. Эстония - Uku Suviste с песней The Lucky One
  3. Чехия - Benny Cristo с песней Omaga
  4. Греция - Stefania с песней Last Dance
  5. Австрия - Vincent Bueno с песней Amen
  6. Польша - Rafał с песней The Ride
  7. Молдова - Natalia Gordienko с песней Sugar
  8. Исландия - Dadi & Gagnamagnid с песней 10 years
  9. Сербия - Hurricane с песней Loco Loco
  10. Грузия - Tornike Kipiani с песней You
  11. Албания - Anxhela Peristeri с песней Karma
  12. Португалия -Black Mamba с песней Love is On My Side
  13. Болгария - Victoria с песней Growing Up Is Getting Old
  14. Финляндия - Blind Channel с песней Dark Side
  15. Латвия -Samanta Tina с песней The Moon Is Rising
  16. Швейцария - Gjon's Tears с песней Tout L'Univers
  17. Дания - Fyr & Flamme с песней Øve Os På Hinanden

В финал после первого полуфинала прошли Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия и Украина.

Второй полуфинал начался сегодня в 22:00 по киевскому времени. В Украине Евровидение показывают UA: Перший и СТБ.

Евровидение 2021 - результаты второго полуфинала:

  • Сан-Марино: Senhit - Adrenalina
  • Греция: Stefania - Last Dance
  • Молдова: Natalia Gordienko - SUGAR
  • Исландия: Daði & Gagnamagnið - 10 Years
  • Сербия: Hurricane - Loco Loco
  • Албания: Anxhela Peristeri - Karma
  • Португалия: The Black Mamba - Love Is on My Side
  • Болгария: Victoria - Growing Up is Getting Old
  • Финляндия: Blind Channel - Dark Side
  • Швейцария: Gjon's Tears - Tout l'Univers

Для тех, у кого нет доступа к телеканалам, смотреть онлайн онлайн Евровидение можно на сайте канала UA: Перший.

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