Евровидения 2021 - как прошел второй полуфинал

Второй полуфинал Евровидения в Роттердаме прошел 20 мая - в Украине шоу в эфир вышло в 22-00.
Вечером 20 мая прошел второй полуфинал Евровидения в Ротердаме, на котором зрители увидели трансляцию песен 17 участников.
Не все смогли выступить вживую из-за коронавируса, поэтому, зрителям показали записи их репетиций в Роттерадме, которые делались специально для этого случая.
Во втором полуфинале приняли участие:
- Сан-Марино - Senhit с песней Adrenalina
- Эстония - Uku Suviste с песней The Lucky One
- Чехия - Benny Cristo с песней Omaga
- Греция - Stefania с песней Last Dance
- Австрия - Vincent Bueno с песней Amen
- Польша - Rafał с песней The Ride
- Молдова - Natalia Gordienko с песней Sugar
- Исландия - Dadi & Gagnamagnid с песней 10 years
- Сербия - Hurricane с песней Loco Loco
- Грузия - Tornike Kipiani с песней You
- Албания - Anxhela Peristeri с песней Karma
- Португалия -Black Mamba с песней Love is On My Side
- Болгария - Victoria с песней Growing Up Is Getting Old
- Финляндия - Blind Channel с песней Dark Side
- Латвия -Samanta Tina с песней The Moon Is Rising
- Швейцария - Gjon's Tears с песней Tout L'Univers
- Дания - Fyr & Flamme с песней Øve Os På Hinanden
В финал после первого полуфинала прошли Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия и Украина.
Второй полуфинал начался сегодня в 22:00 по киевскому времени. В Украине Евровидение показывают UA: Перший и СТБ.
Евровидение 2021 - результаты второго полуфинала:
- Сан-Марино: Senhit - Adrenalina
- Греция: Stefania - Last Dance
- Молдова: Natalia Gordienko - SUGAR
- Исландия: Daði & Gagnamagnið - 10 Years
- Сербия: Hurricane - Loco Loco
- Албания: Anxhela Peristeri - Karma
- Португалия: The Black Mamba - Love Is on My Side
- Болгария: Victoria - Growing Up is Getting Old
- Финляндия: Blind Channel - Dark Side
- Швейцария: Gjon's Tears - Tout l'Univers
Для тех, у кого нет доступа к телеканалам, смотреть онлайн онлайн Евровидение можно на сайте канала UA: Перший.
Автор: Александр Галаджий