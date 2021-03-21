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Где логика 2021 - самые яркие фото и моменты 3 выпуска

21 марта 2021, 21:30

На новое популярное шоу Нового канала Где логика пришли участница Голоса и солист Время и Стекло. Кто победил в 3 выпуске Где логика - смотрите и читайте Главред.

Где логика 2021 выпуск 3 - видео 16-03-2021
Где логика 2021 выпуск 3 - видео 16-03-2021 / Новый канал

9 марта Новый канал показал премьеру – интеллектуально-развлекательное шоу Где логика? А уже 16 марта продолжил радовать зрителей двумя новыми выпусками. Суть проекта проста: пары звездных участников, женщин и мужчин, сидят друг напротив друга за игровыми столами и разгадывают логические задания четырех раундов и финала.

В новом выпуске Где логика? за трофеи Железная логика соревновались: певица Анна Тринчер, хитмейкер Jerry Heil, музыкант Позитив (Алексей Завгородний) и блогер-фокусник Дмитрий Евтушенко. Перед началом игры Сергей Притула выспросил некоторые интересные факты из жизни селебритиз.

Анна Тринчер поделилась интересным фактом о ее музыкальной жизни до рождения.Читайте такжеГде логика 2021 - Что показали во втором выпуске шоу Нового канала

"Мама мне рассказывала, что, когда была мной беременна, слушала Наташу Могилевскую, – сказала Тринчер. – У меня просто не было выбора. Родилась с песней Відірватись від землі и, собственно, стала певицей".

Где логика 2021 выпуск 3
Где логика 2021 выпуск 3 / Новый канал

За кулисами шоу о логике Jerry Heil вспомнила о том, как нелогично потратила деньги.

"Моя самая нелогичная покупка в жизни – это, наверное, кроссы на пружинах за 600 долларов, – призналась молодая исполнительница и автор хитов. – Стоят в шкафу уже больше года. Думала, что буду прыгать на концертах. Но в действительности в них и шагу сделать невозможно".

Где логика 2021
Где логика 2021 / Новый канал

Блогера Дмитрия Евтушенко ведущий Сергей Притула попросил рассказать историю, как он облажался во время фокуса сильнее всего. Парень поделился моментом, который он не забудет никогда.

"Это было детское мероприятие, – начал Дмитрий. – Суть фокуса такова: у зрителя берется телефон, снимается на него видео, потом телефон начинают ломать, и он вскоре исчезает и оказывается в торте. Конечно, секрет в том, что кроме настоящего телефона есть еще ненастоящий, который якобы ломают. И вот на этом мероприятии я положил ненастоящий телефон не в тот потайной кармашек, вынес коллеге, и только он его взял, как выпал приготовленный заранее телефон. Люди увидели у него в руках настоящий телефон, а на полу – ненастоящий. Мой напарник Никита недолго думая сделал вид, что ничего не произошло. Все дети до конца номера кричали: "Там два телефона!" А мы так и не подавали виду, что что-то идет не так".

Где логика 2021
Где логика 2021 / Новый канал

Первый раунд шоу называется Что общего? По его правилам, участникам нужно отгадать, что объединяет три картинки, которые выводятся на экран. Быстренько справились с тем, что Дон Карлеоне, Дон Кихота и Дон Жуана объединяет Дон. А ребенка, иву и стену можно логически объединить словом плач. А вот фото сахара, дегтя и женской туфельки ввели участников в ступор. Очень долго они не могли додуматься, что общим для всего этого являются ложка. Ведь есть ложка сахара, ложка дегтя и ложка для обувания.

Во втором раунде шоу Третий лишний звезды искали дорисованную деталь на картинках.

В третьем раунде Плюс-минус – соединяли две картинки так, чтобы получилось что-то третье. Здесь нужно было умение визуализировать. Например, объединив сарафан и радио, получится сарафанное радио. Или же, если к бюсту (скульптуре) образно добавить половинки кокоса, то получим бюстгальтер. Ассоциативно совместив лук и стрелы и ребенка, получаем Амурчика.

Где логика 2021
Где логика 2021 / Новый канал

В четвертом раунде Угадай меня редакторы шоу подготовили для звезд мультики, где зашифровали известные фильмы, мультфильмы и сериалы. Среди них были: Игры разума, Такси, В джазе только девушки, Назад в будущее и Аватар.

Где логика 2021 3 выпуск смотреть 16-03-2021:

Финал в шоу Где логика? это Логический пинг-понг. На большом коллаже находятся ребусы, где зашифрованы понятия или предметы, объединенные одной темой. В этом выпуске проекта звезды отгадывали фрукты, овощи и зелень.

Где логика 2021 выпуск 3
Где логика 2021 выпуск 3 / Новый канал

В ожесточенной борьбе женской и мужской логики победили Анна Тринчер и Jerry Heil.

Полный третий и четвертый выпуск проекта Где логика? можно смотреть на сайте Нового канала. Все новые выпуски интеллектуально-развлекательного шоу Где логика? выходит каждый вторник в 19:00 на новом канале.

Сергей Притула Анна Тринчер Позитив новости шоу бизнеса Новый канал Jerry Heil
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