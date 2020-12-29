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Голос 2021 - появилось видео новой заставки с Винником в душе

29 декабря 2020, 09:59

Телеканал 1+1 уже снял новое промо для 11 сезона Голоса - тренеры "готовят" свои кресла для новых выпусков шоу.

Голос 2021
Голос 2021 / 1+1

Проект Голос страны выйдет на 1+1 зимой 2021 под названием Перезапуск. Проект получил не только обновленный состав тренеров - ведущим бэкстейджа стал Слава Демин с Радио Люкс.

За несколько дней до Нового года появилось и промо проекта - это же видео будет начинать новые выпуски Голоса. В нем тренеры показывают, как якобы готовятся к сезону и достают свои кресла.

Тина Кароль в шубке идет в гараж доставать кресло тренера. Дима Монатик, который в 2021 году уже не первый раз будет тренером шоу, мчится по подземной парковке на пикапе со своим креслом в багажнике.Читайте такжеГолос країни 2021 - появились подробности нового сезона

А вот двое новеньких тренеров отличились - Надя Дорофеева с дисковой электрической пилой собирается разрезать парное кресло, в то время как Олегу Виннику его кресло принесло по почте, пока он принимал душ, и он поразил курьерку своей раздетой внешностью на пороге дома.

Результаты работы Славы Демина, который будет задавать участникам и ведущим "острые вопросы" на бэкстейдже, будут выходить отдельными видео на ютуб-канале Голос страны.

В новом сезоне Голосу стран 2021 изменится привычная для всех сцена, за кулисами появится настоящий робот, который будет подавать участникам микрофон, измерять температуру и дезинфицировать руки. К тому же, из-за карантина группа поддержки участников будет находиться по ту сторону камер, болея за своих близких онлайн. Они будут на прямой связи со сценой и смогут пообщаться с участником сразу после выступления.

Голос страны 2021 смотреть промо:

Пока что дата выхода шоу Голос страны 2021 не называется. Традиционно шоу выходило всегда зимой вначале года.

Тина Кароль Надя Дорофеева Дима Монатик Олег Винник новости шоу бизнеса Голос Країни 11 сезон онлайн
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