Голос 2021 - появилось видео новой заставки с Винником в душе

Голос 2021 / 1+1

Проект Голос страны выйдет на 1+1 зимой 2021 под названием Перезапуск. Проект получил не только обновленный состав тренеров - ведущим бэкстейджа стал Слава Демин с Радио Люкс.

За несколько дней до Нового года появилось и промо проекта - это же видео будет начинать новые выпуски Голоса. В нем тренеры показывают, как якобы готовятся к сезону и достают свои кресла.

Тина Кароль в шубке идет в гараж доставать кресло тренера. Дима Монатик, который в 2021 году уже не первый раз будет тренером шоу, мчится по подземной парковке на пикапе со своим креслом в багажнике.Читайте такжеГолос країни 2021 - появились подробности нового сезона

А вот двое новеньких тренеров отличились - Надя Дорофеева с дисковой электрической пилой собирается разрезать парное кресло, в то время как Олегу Виннику его кресло принесло по почте, пока он принимал душ, и он поразил курьерку своей раздетой внешностью на пороге дома.

Результаты работы Славы Демина, который будет задавать участникам и ведущим "острые вопросы" на бэкстейдже, будут выходить отдельными видео на ютуб-канале Голос страны.

В новом сезоне Голосу стран 2021 изменится привычная для всех сцена, за кулисами появится настоящий робот, который будет подавать участникам микрофон, измерять температуру и дезинфицировать руки. К тому же, из-за карантина группа поддержки участников будет находиться по ту сторону камер, болея за своих близких онлайн. Они будут на прямой связи со сценой и смогут пообщаться с участником сразу после выступления.

Голос страны 2021 смотреть промо:

Пока что дата выхода шоу Голос страны 2021 не называется. Традиционно шоу выходило всегда зимой вначале года.