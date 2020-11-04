Голос країни 2021 - появились подробности нового сезона

Голос 2021 / 1+1

Телеканал 1+1 продлил онлайн-кастинг на музыкальное шоу Голос країни 11 сезон, которое обычно начинается в январе. Из-за карантина из-за коронавируса, кастинг на Голос 2021 проходит в онлайн режиме.

"Онлайн-кастинг продлен до 15 ноября и это твой последний шанс попасть в одиннадцатого сезона #Голоскраїни. Не медли - исполни свою вокальную мечту. Просто сейчас заполняй анкету на casting.1plus1.ua (ссылку ищи в сториз) и добавляй свое видео исполнением песен", - предлагают организаторы в соцсетях.

Кастинг на Голос 2021 стартовал с июня 2021. Канал 1+1 внес изменения в правила шоу:

Организаторы приняли решение полностью провести нынешний кастинг в формате онлайн, из-за карантина. Так что, принять участие в кастинге может каждый, не выходя из дома.

Для участия в кастинге нужно заполнить анкету, приложить запись видео своего выступления и дать ссылку на свои соцсети.

Также стать частью главного вокального шоу страны можно просто спев в Instagram.

"Участвуй в нашем батле каверов, новое задание мы опубликуем уже завтра. Все видео просматривают кастинг-менеджеры проекта, лучшие вокалисты получат обратную связь и реальный шанс попасть в одиннадцатого сезона шоу", - предлагают организаторы.

Голос країни 2021 / Instagram

Напомним, что Голос состоит из нескольких этапов. Сначала - слепые прослушивания, которые записывали в виде отдельных выпусков, а потом показывали на ТВ. Следующий этап - Тренировочный лагерь, с которого проходили дальше через этапы Вокальных боев и Нокаутов. Все это время решение об участии певцов принимали тренеры. На следующем этапе - на прямых эфирах, начиналось онлайн-голосование за участников.

В Голос країни 2020 победил подопечный Тины Кароль Роман Сасанчин, который ранее побеждал в Голос Дети.

Украинский формат Голос Країни появился третьим после Нидерландов и США, и организаторы не раз получали похвалу от разработчиков формата. А выступления участников юбилейного сезона Ерлана Байбазарова и Лиды Ли попали в перечень самых ярких выступлений 2020 году на YouTube среди адаптаций шоу в мире.