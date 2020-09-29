Группа VAL не представит Беларусь на Евровидении из-за Лукашенко

Беларуская группа VAL не сможет представить свою страну на песенном конкурсе Евровидение 2021, потому что их дисквалифицировали.
Беларускую групу VAL не пускают на Евровидение 2021после того, как они не поддержали пролукашенковский митинг 17 сентября, и открыто об этом признались в интервью "Интересные люди".
О решении о недопуске на международный песенный конкурс Евровидение-2021 сообщила Белтелерадиокомпания после того, как у них пересмотрели интервью группы VAL.
VAL не только раскритиковали события 17 сентября, когда состоялся женский митинг в поддержку действующего самопровозглашенного президента Александра Лукашенко на Минск-Арене. Они признались, что снимали ролик о своем отношении к агитационному шоу.
Участники еще во время интервью предупредили, что теперь их точно не пустят на Евровидение после таких свободолюбивых высказываний.
"Прочитав интервью, мы хотим сказать лишь одно. Группа VAL уже действительно не поедет на Евровидение-2021, и произойдет это не потому, что на БТ что-то "сломалось" или свирепствует цензура, а потому, что у артистов группы VAL нет совести", - объявили в Белтелерадиокомпании
В свою очередь, члены группы отметили, что им важнее правда и свобода.
"Для нас главное – быть честными с собой, со своей совестью. Есть артисты, которым все равно, но на насилие, украденные голоса – нам не все равно. Мы хотим честно распространять то, что думаем", - сказал Влад.
VAL Да відна - песня на Евровидение 2020:
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