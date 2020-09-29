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Группа VAL не представит Беларусь на Евровидении из-за Лукашенко

29 сентября 2020, 13:10

Беларуская группа VAL не сможет представить свою страну на песенном конкурсе Евровидение 2021, потому что их дисквалифицировали.

VAL
VAL / кадр с выступления

Беларускую групу VAL не пускают на Евровидение 2021после того, как они не поддержали пролукашенковский митинг 17 сентября, и открыто об этом признались в интервью "Интересные люди".

О решении о недопуске на международный песенный конкурс Евровидение-2021 сообщила Белтелерадиокомпания после того, как у них пересмотрели интервью группы VAL.

VAL не только раскритиковали события 17 сентября, когда состоялся женский митинг в поддержку действующего самопровозглашенного президента Александра Лукашенко на Минск-Арене. Они признались, что снимали ролик о своем отношении к агитационному шоу.

Участники еще во время интервью предупредили, что теперь их точно не пустят на Евровидение после таких свободолюбивых высказываний.

"Прочитав интервью, мы хотим сказать лишь одно. Группа VAL уже действительно не поедет на Евровидение-2021, и произойдет это не потому, что на БТ что-то "сломалось" или свирепствует цензура, а потому, что у артистов группы VAL нет совести", - объявили в Белтелерадиокомпании

В свою очередь, члены группы отметили, что им важнее правда и свобода.

"Для нас главное – быть честными с собой, со своей совестью. Есть артисты, которым все равно, но на насилие, украденные голоса – нам не все равно. Мы хотим честно распространять то, что думаем", - сказал Влад.

VAL Да відна - песня на Евровидение 2020:

  • Как ранее сообщал Главред, после поездки Лукашенко в Россию, российские звезды вместе с беларускими записали пропагандистскую песню на слова речи Александра Лукашенко, но в YouTube ее так сильно критиковали, что на официальном источнике отключили статистику и комментарии.
  • В Беларуси несколько недель проходят массовые акции протеста. Люди недовольны тем, что белорусский ЦИК объявил победителем выборов первого президента Беларуси действующего главу государства Александра Лукашенко.
  • С протестующими силовики расправляются максимально жестоким образом. В минувшее воскресенье, 13 сентября, в Минске состоялся Марш героев, во время которого около 100 тысяч человек шли к резиденции Лукашенко в районе Дрозды. Однако силовики жестоко разогнали митинг и задержали около 400 человек.
  • Александр Лукашенко тайно устроил инавгурацию, но ее признала только одна страна.
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