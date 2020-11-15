Jerry Heil не приняли в музыкальную школу с первого "захода"

Jerry Heil / Instagram

Украинская певица Jerry Heil рассказала, что ее родители слишком щепетильно отнеслись к ее развитию и музыкальной карьере. Впервые певицу привели на прослушивание в музыкальную школу, когда дети еще толком говорить не умеют.

Herry Heil рассказала, что первое ее прослушивание закончилась полным крахом. Об этом она призналась за кулисами шоу Дети против звезд, которое показывает Новый канал.

"Я довольно рано начала развиваться, и уже в два года, стоя у телевизора, пела "Додому я просилася, а він мене все не пускав", – улыбается артистка. – Мама с бабушкой решили отправить меня в музыкальную школу. Меня отказались принимать, потому что никто из педагогов не умел работать с детьми такого возраста".Читайте такжеПрямые эфиры Танців з зірками будут выходить без зрителей

Тогда родные решили подождать, пока Jerry Heil подрастет. И через год снова привели ее на прослушивание.

"Когда в три года мама снова меня привела, и я спела на прослушивании "Ветер с моря дул". У них не было выбора, и меня взяли", – смеется она.

С этого момента музыка стала ее главным делом.

"В детстве у меня не было никаких хобби, – признается артистка. – Всю жизнь посвятила музыке. Люблю и ее историю, и ее теорию".

Эту любовь она доказала в шоу Дети против звезд в индивидуальном баттле по игре на пианино.

Jerry Heil на шоу Діти проти зірок 2 сезон - видео:

А какие таланты покажут другие участники – смотрите каждую среду в 19:00 на Новом канале.