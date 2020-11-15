УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Jerry Heil не приняли в музыкальную школу с первого "захода"

15 ноября 2020, 17:42

Украинская певица Jerry Heil и ее родители пережили непростой период, когда решили поступать в музыкальную школу.

Jerry Heil
Jerry Heil / Instagram

Украинская певица Jerry Heil рассказала, что ее родители слишком щепетильно отнеслись к ее развитию и музыкальной карьере. Впервые певицу привели на прослушивание в музыкальную школу, когда дети еще толком говорить не умеют.

Herry Heil рассказала, что первое ее прослушивание закончилась полным крахом. Об этом она призналась за кулисами шоу Дети против звезд, которое показывает Новый канал.

"Я довольно рано начала развиваться, и уже в два года, стоя у телевизора, пела "Додому я просилася, а він мене все не пускав", – улыбается артистка. – Мама с бабушкой решили отправить меня в музыкальную школу. Меня отказались принимать, потому что никто из педагогов не умел работать с детьми такого возраста".Читайте такжеПрямые эфиры Танців з зірками будут выходить без зрителей

Тогда родные решили подождать, пока Jerry Heil подрастет. И через год снова привели ее на прослушивание.

"Когда в три года мама снова меня привела, и я спела на прослушивании "Ветер с моря дул". У них не было выбора, и меня взяли", – смеется она.

С этого момента музыка стала ее главным делом.

"В детстве у меня не было никаких хобби, – признается артистка. – Всю жизнь посвятила музыке. Люблю и ее историю, и ее теорию".

Эту любовь она доказала в шоу Дети против звезд в индивидуальном баттле по игре на пианино.

Jerry Heil на шоу Діти проти зірок 2 сезон - видео:

А какие таланты покажут другие участники – смотрите каждую среду в 19:00 на Новом канале.

новости шоу бизнеса Новый канал Jerry Heil
Сейчас вы просматриваете новость «Jerry Heil не приняли в музыкальную школу с первого "захода"». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Названа причина смерти Армена ДжигарханянаНазвана причина смерти Армена Джигарханяна Холостячка 2020 - что было в 4 выпуске 13-11-2020: видеоХолостячка 2020 - что было в 4 выпуске 13-11-2020: видео Бывшая молодая жена Армена Джигарханяна не пойдет на его похороныБывшая молодая жена Армена Джигарханяна не пойдет на его похороны "На Лопес похожа": Могилевская сразила поклонников внешним видом"На Лопес похожа": Могилевская сразила поклонников внешним видом Андрей Данилко высказался по поводу публикации фото из "его квартиры"Андрей Данилко высказался по поводу публикации фото из "его квартиры"
Следующий материал

Последние новости

18:17
Харьков украсил первый снег: красивые фото и видео
17:57
У Зеленского намекнули, кто попадет "под раздачу" во время кадровых чисток Видео
17:45
В Киеве ликвидировали незаконную лабораторию по тестированию на Covid-19 Видео
17:42
Jerry Heil не приняли в музыкальную школу с первого "захода" Видео
17:41
В Минске силовики жестко "зачистили" новую протестную акцию Видео
Реклама
17:21
Больной COVID-19 глава Минздрава рассказал, как будет лечиться Видео
17:14
Елена Степаненко ответила на слухи о заражении коронавирусом
17:08
Гороскоп на 16 ноября для всех: сильный дар и обманчивая выгода Видео
17:06
"Не признаю поражение": Трамп "дал заднюю" и выдвинул новые обвинения Видео
17:05
"Завезти в Украину нельзя": врач объяснил, почему украинцам не светит вакцина от COVID-19 Видео
17:02
Армен Джигарханян: лучшие фильмы и страшные смерти близких Видео досье
16:47
Медики отыскали два новых и непопулярных симптомов коронавируса Видео
16:47
Sony не исключает, что PS5 станет последней консолью компании
16:30
Уничтожит COVID-19 за пять минут: ученые нашли суперотраву для коронавируса Видео
16:29
Артур Пирожков с голым задом в поддержку Дзюбы анонсировал песню
16:27
Три самых опасных места: врач рассказал, где есть риск подхватить COVID-19 Видео
15:49
Появилось видео, как Путин не читая подписал соглашение по Карабаху Видео
15:39
Лёха, TikTok, береза и Zoom – "вирусная" история, взорвавшая интернет
15:35
"Байден победил": Трамп неожиданно признал свое поражение на выборах Видео
15:22
В МВД Беларуси подтвердили применение спецсредств против демонстрантов в Минске Видео
Реклама
15:15
Вирусолог сказала, когда Украине светит эффективная вакцина от коронавируса Видео
15:07
Британец Льюис Хэмилтон повторил рекорд великого Шумахера в Формуле-1
15:05
"Трек мастурбация": Дорофеева в поясе для чулок намекнула на первую сольную работу
14:59
Штраф и уголовное дело: спортклуб Порошенко попался на нарушении карантина Видео
14:50
В Минздраве рассказали, что творится с загруженностью коек в больницах для COVID-19 Видео
14:31
В Украине игнорируют карантин выходного дня: копы назвали области-лидеры нарушений Видео
14:26
Работают против Беларуси: Лукашенко выдвинул новое обвинение в адрес Украины Видео
14:16
Богохульницы - голые девушки сняли видео возле Андреевской церкви Видео
14:09
"Игры до 650 грн" – в PlayStation Store стартовала новая распродажа со скидками до 85%
14:05
Стрельба, водомет и сотня задержанных: что происходит в протестное воскресенье в Минске Видео
13:53
На пункте пропуска между Приднестровьем и Молдовой начались жесткие потасовки Видео
13:48
Во Львове разогнали антикарантинный концерт Бумбокса - попались из-за соцсетей Видео
13:45
Мумии возвращаются: в Египте нашли массу древних сакрофагов
13:38
Неотразимые джинсы в стиле пэчворк входят в моду на зиму 2021: фото Фото Видео
13:17
Баку дал Еревану отсрочку для вывода жителей-армян из Кельбаджарского района Видео
13:11
Кардиохирург рассказал о странном первом симптоме COVID-19 Видео
12:39
LEGO анонсировала самый большой набор в истории – по цене консоли PS5 Видео
12:24
Силовики разгоняют протесты в Минске: взрываются гранаты, есть пострадавшие Видео
12:13
Из Нагорного Карабаха массово бегут жители-армяне Видео
11:55
Ученые назвали еще один неожиданный симптом коронавируса Видео
Реклама
11:45
Аналитик дал прогноз, какой будет курс доллара на следующей неделе
11:39
ВОЗ и ЕС побили горшки: у европейцев появится агентство для борьбы с эпидемиями Видео
11:06
Мрачное будущее человечества: вышел клип по мотивам Cyberpunk 2077 Видео
10:54
В российской Госдуме предложили деоккупировать "братскую" Украину Видео
10:50
Второй тур местных выборов в Украине: наблюдатели зафиксировали первые нарушения Видео
10:48
Коронавирусная буря накрывает Украину: в ближайший месяц выживет сильнейший мнение
10:30
Самые модные женские перчатки и теплые варежки на зиму 2021 - фото Фото Видео
10:29
"Одна из лучших игр всех времен": критики воспевают оды новому эксклюзиву PS5 Видео
10:16
Гороскоп на 15 ноября для всех: кто станет любимцем фарта Видео
10:02
Погода в Украине на Новый год: народный синоптик огорчил прогнозом Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять