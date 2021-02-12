Jerry Heil представила Lyric video на песню Арифметика кохання

Украинская певица Jerry Heil перед Днем влюбленных записала лирическое видео на песню Арифметика кохання.
Знаменитая певица Jerry Heil, авторка хитов "Охрана, отмена" и "Бомба-ракета, пушка-граната", представила наконец видео на свою песню "Арифметика кохання", которую впервые спела на концерте еще в 2020 году.
"День всех влюбленных - повод задуматься: что это вообще такое, эта ваша "любовь"? Сколько людей - столько и ответов. Кто-то считает, влюбленные - две половинки единого целого. Для кого-то краш - Пейтон с Тиктока. Или Олег Винник из телевизора. Кто-то ждет валентинку, для кого-то - это ничем не подкреплена зимняя традиция. Но действительно ли "любовь" можно измерить линейкой, цифрами, параметрами? Ответы - в песне Арифметика любви", - говорит Яна Шемаева о своей новой песне.Читайте такжеТина Кароль представила свой новый хит Скандал на всех площадках
Она сказала, что когда-то ей посоветовали купить книгу "Математика любви", где даже можно высчитать своего партнера, но она книжку так и не прочитала. Зато появилась песня "Арифметика кохання"
"Кто-то проведет этот День влюбленных вдвоем: шоу Маска или сериалы, мультики, фильмы, netflix and chill, доставка... А кто будет одиноко листать ток ток тренды. У третьих - вместо сердца биткойн и интересовать их в этот день будут только пробки в городе и курс валют. Но нельзя сказать, что кому-то из них повезло больше. Арифметика любви - это поздравления для всех. И одновременно напоминание, что в любых формулах, как математических, так и метафизических есть одна общая - формула притяжения, гравитации. Тянитесь друг к другу изо всех сил!", - призвала девушка.
Jerry Heil Арифметика кохання - смотреть Lyric video:
Jerry Heil Арифметика кохання - слова и текст песни
Арифметика кохання:
Ти мій перший
Я твоя остання!
З ночі до рання
Рахуємо ходи: ти куди?
Правило рівняння, кохання:
Один плюс один дорівнює один!
Ар-ар-ар-ар-арифметика кохання!...
Ар-ар-ар-ар-арифметика кохання!...
Раз! Два! Три!
Поцілунки в плечі
Не рахуй!
Просто скидай речі!
Градус депресії
Шістдесят за Цельсієм
Коли намагаєшся стати
Такою своєю кращою версією
Формула нашої любові:
Сума пристрасті і агресії
Помножена на відстань
Що скорочується швидко
В геометричній прогресії!
Ар-ар-ар-ар-арифметика кохання!...
Ар-ар-ар-ар-арифметика кохання!...
Арифметика кохання:
Ти мій перший
Я твоя остання!
Ар-ар-ар-ар-арифметика кохання!...
Ар-ар-ар-ар-арифметика кохання!...