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Jerry Heil представила Lyric video на песню Арифметика кохання

12 февраля 2021, 10:57

Украинская певица Jerry Heil перед Днем влюбленных записала лирическое видео на песню Арифметика кохання.

Jerry Heil
Jerry Heil - Арифметика кохання / Youtube

Знаменитая певица Jerry Heil, авторка хитов "Охрана, отмена" и "Бомба-ракета, пушка-граната", представила наконец видео на свою песню "Арифметика кохання", которую впервые спела на концерте еще в 2020 году.

"День всех влюбленных - повод задуматься: что это вообще такое, эта ваша "любовь"? Сколько людей - столько и ответов. Кто-то считает, влюбленные - две половинки единого целого. Для кого-то краш - Пейтон с Тиктока. Или Олег Винник из телевизора. Кто-то ждет валентинку, для кого-то - это ничем не подкреплена зимняя традиция. Но действительно ли "любовь" можно измерить линейкой, цифрами, параметрами? Ответы - в песне Арифметика любви", - говорит Яна Шемаева о своей новой песне.Читайте такжеТина Кароль представила свой новый хит Скандал на всех площадках

Она сказала, что когда-то ей посоветовали купить книгу "Математика любви", где даже можно высчитать своего партнера, но она книжку так и не прочитала. Зато появилась песня "Арифметика кохання"

"Кто-то проведет этот День влюбленных вдвоем: шоу Маска или сериалы, мультики, фильмы, netflix and chill, доставка... А кто будет одиноко листать ток ток тренды. У третьих - вместо сердца биткойн и интересовать их в этот день будут только пробки в городе и курс валют. Но нельзя сказать, что кому-то из них повезло больше. Арифметика любви - это поздравления для всех. И одновременно напоминание, что в любых формулах, как математических, так и метафизических есть одна общая - формула притяжения, гравитации. Тянитесь друг к другу изо всех сил!", - призвала девушка.

Jerry Heil Арифметика кохання - смотреть Lyric video:

Jerry Heil Арифметика кохання - слова и текст песни

Арифметика кохання:

Ти мій перший

Я твоя остання!

З ночі до рання

Рахуємо ходи: ти куди?

Правило рівняння, кохання:

Один плюс один дорівнює один!

Ар-ар-ар-ар-арифметика кохання!...

Ар-ар-ар-ар-арифметика кохання!...

Раз! Два! Три!

Поцілунки в плечі

Не рахуй!

Просто скидай речі!

Градус депресії

Шістдесят за Цельсієм

Коли намагаєшся стати

Такою своєю кращою версією

Формула нашої любові:

Сума пристрасті і агресії

Помножена на відстань

Що скорочується швидко

В геометричній прогресії!

Ар-ар-ар-ар-арифметика кохання!...

Ар-ар-ар-ар-арифметика кохання!...

Арифметика кохання:

Ти мій перший

Я твоя остання!

Ар-ар-ар-ар-арифметика кохання!...

Ар-ар-ар-ар-арифметика кохання!...

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