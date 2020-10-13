Как придать волосам объем - топ-5 секретов от украинской топ-модели

Участница нового сезона Супер топ-модель по-украински раскрыла самый тайны секрет по уходу за волосами, и дала инструкцию как придать волосам объем во время укладки.
Актуальный вопрос для девушек - как придать волосам объем? Участница модельного реалити Супер топ-модель по-украински Катя Свинарчук поделилась секретами идеальной укладки, которые помогут справиться с волосами в домашних условиях.
Красивая укладка — залог эффектного образа и хорошего настроения. Чтобы уложить волосы и придать им объем, совсем необязательно каждое утро посещать салоны красоты.
Теперь, достаточно воспользоваться простыми советами Кати Свинарчук — участницы проекта Супер Топ-модель по-украински премьеру которого покажет Новый канал 16 октября.
- Совет №1: сделайте боковой пробор
"Когда волосы тонкие, прямой пробор делать не следует: объема точно не будет. Любая укладка будет выглядеть пышнее, если вы сделаете пробор сбоку: прямой или зигзагом", — отметила Катя.
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- Совет №2: сушите волосы вниз головой
"Если вы хотите добиться объема, не сушите волосы, вытягивая их щеткой-брашингом от корней до кончиков, — рекомендует участница модельного реалити Нового канала. — Лучше опустить голову вниз и направить поток воздуха из фена на корни волос".
- Совет №3: используйте сухой шампунь
"Наклонитесь вперед, опустите голову вниз, распылите сухой шампунь на корни. Руками распределите средство по волосам и немного подождите, пока они не приподнимутся у корней. Сухой шампунь не только впитывает в себя излишки жира, но и уплотняет волосы", - объяснила девушка..
- Совет №4: мойте голову правильно
Правильное мытье головы — залог хорошего объема волос, уверена Катя.
"Вспеньте в руках небольшое количество шампуня и нанесите его на кожу головы. Подушечками пальцев деликатно распределите по коже, смойте и заново повторите процедуру", — советует девушка.
- Совет №5: подберите подходящие средства
"Перед укладкой лучше всего использовать несмываемые кондиционеры, легкие эмульсии. Не злоупотребляйте уходовыми продуктами, содержащими в себе масла — они могут утяжелять волосы, убирая объем", - добавила Катя.
Напомним, что премьера шоу Супер Топ-модель по-украински 2020 начнется на Новом канале в пятнице 16 октября в 19-00. Смотреть онлайн шоу можно будет на телепортале и в ютуб.
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