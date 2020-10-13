Как придать волосам объем - топ-5 секретов от украинской топ-модели

Катя Свинарчук - как сделать волосы объемными / Instagram

Актуальный вопрос для девушек - как придать волосам объем? Участница модельного реалити Супер топ-модель по-украински Катя Свинарчук поделилась секретами идеальной укладки, которые помогут справиться с волосами в домашних условиях.

Красивая укладка — залог эффектного образа и хорошего настроения. Чтобы уложить волосы и придать им объем, совсем необязательно каждое утро посещать салоны красоты.

Теперь, достаточно воспользоваться простыми советами Кати Свинарчук — участницы проекта Супер Топ-модель по-украински премьеру которого покажет Новый канал 16 октября.

Совет №1: сделайте боковой пробор

"Когда волосы тонкие, прямой пробор делать не следует: объема точно не будет. Любая укладка будет выглядеть пышнее, если вы сделаете пробор сбоку: прямой или зигзагом", — отметила Катя.

⠀

Катя Свинарчук - советы для прически / Instagram

Совет №2: сушите волосы вниз головой

"Если вы хотите добиться объема, не сушите волосы, вытягивая их щеткой-брашингом от корней до кончиков, — рекомендует участница модельного реалити Нового канала. — Лучше опустить голову вниз и направить поток воздуха из фена на корни волос".

Совет №3: используйте сухой шампунь

"Наклонитесь вперед, опустите голову вниз, распылите сухой шампунь на корни. Руками распределите средство по волосам и немного подождите, пока они не приподнимутся у корней. Сухой шампунь не только впитывает в себя излишки жира, но и уплотняет волосы", - объяснила девушка..

Совет №4: мойте голову правильно

Катя Свинарчук - объемные прически / Instagram

Правильное мытье головы — залог хорошего объема волос, уверена Катя.

"Вспеньте в руках небольшое количество шампуня и нанесите его на кожу головы. Подушечками пальцев деликатно распределите по коже, смойте и заново повторите процедуру", — советует девушка.

Катя Свинарчук - как ухаживать за волосами / Instagram

Совет №5: подберите подходящие средства

"Перед укладкой лучше всего использовать несмываемые кондиционеры, легкие эмульсии. Не злоупотребляйте уходовыми продуктами, содержащими в себе масла — они могут утяжелять волосы, убирая объем", - добавила Катя.

Напомним, что премьера шоу Супер Топ-модель по-украински 2020 начнется на Новом канале в пятнице 16 октября в 19-00. Смотреть онлайн шоу можно будет на телепортале и в ютуб.

До этого звезда сериала Будиночок на Щастя Костя Войтенко раскрыл свой секрет бодрости по утрам.