Что лучше всего бодрит с утра - инструкция от актера Кости Войтенко

Как взбодриться с утра - инструкция / 7mednews.ru

Для тех, кому вставать утром-рано актуальным всегда остается вопрос - как взбодриться? Украинский актер Костя Войтенко, который с осени снимается в 3 сезоне сериала Будиночок на щастя на Новом канале, и и для съемок ездит то на квартиру, то в ночные клубы, а то и за горо в село Сеньковка, раскрыл интригу, и объяснил, что его бодрит по утрам.

Актерам нужно хорошо высыпаться, чтобы хорошо выглядеть в кадре. Во время съемок Костя Войтенко рассказал, что лучше всего бодрит его утром.

"Должен обязательно выполнить определенный комплекс упражнений. Делаю растяжку, прыгаю 100 раз, потом еще столько же со скакалкой. И пью много воды", - раскрыл свой секрет Войтенко.

Причем, по его словам этот комплекс упражнений и ритуалов уже проверенный.Читайте такжеКонстантин Войтенко раскрыл свои принципы воспитания детей

"Если однажды утром поленюсь и не сделаю все упражнения, день будет непродуктивным. Обязательно что-то пойдет не так. Вот честно, убеждался в этом не раз. Поэтому мне лучше проснуться пораньше и работать над своим телом. Убрать все зажимы, которые могут мешать работе", - объяснил он.

А еще Костя признался, что на позитив его заряжает дочь.

"Забегает к нам с женой в комнату и желает бодрого утра, – говорит актер. – Говорит не доброго, а именно бодрого (улыбается)".

Напомним, что Костя Войтенко признался Главреду, что на карантине, пока не было работы для актеров, он уделал особое внимание семье, саморазвитию, и конечно же спорту.