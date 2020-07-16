Канье Уэст зарегистрировался на выборы президента США вопреки официальному заявлению

Канье Уэст зарегистрировался на выборы президента США / Reuters

Американский репер Канье Уэст вопреки официальным заявлениям его представителей продолжил свое участие в выборах президента США. Он подал первый пакет документов для регистрации и уплатил взнос.

На сайте федеральной избирательной комиссии США появился заполненный Канье Уэстом документ - Форма 1, которую он успел зарегистрировать 15 июля.

Рэпер подал все необходимые документы и уплатить регистрационный сбор в размере 35 тысяч долларов в последний день – 15 июля.

Как следует из формы для регистрации кандидатов, которую заполнил Уэст, он будет участвовать в выборах от комитета Канье 2020. Рэпер также указал, что будет представлять партию BDY (Birthday Party – Партия дня рождения, или если учитывать игру слов, Вечеринка на день рождения).

Портал TMZ уточняет, что Уэст еще не подал более важную Форму №2 о сборе или тратах более 5000 долларов на избирательную кампанию. Без этой справки он не сможет получить статус кандидата в соответствии с федеральным законом о финансировании кампании.

Ранее один из его представителей в избирательной кампании заверял, что Канье Уэст передумал идти на выборы - и виной всему его болезнь