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Катерина Ковальчук объяснила, почему ушла с главной роли Крепостной

28 декабря 2020, 17:59

Звезда 1 и 2 сезонов сериала Крепостная Катерина Ковальчук объяснила, почему уступила роль другой российской актрисе.

Катерина Ковальчук
Катерина Ковальчук / Instagram

Создатели сериала Крепостная, который показывает СТБ, приняли решение заменить Катерину Ковальчук на российскую актрису Соню Присс, не объясняя самих причин замены.

Замена актеров в сериалах - обычное дело, особенно если между сезонами проходит пару лет, но фанатов насторожило то, что заменили саму Катю Вербицкую - которую видели как раз в актрисе Катерине Ковальчук.

После того, как стало известно о замене, в сети поднялось слишком много вопросов, и на часть из них ответила сама Катерина Ковальчук.

"Дорогие поклонники сериала крепостная! В связи с участившимися слухами и домыслами, связанными с 3 сезоном и моим отсутствием в нём, хочу ещё раз пояснить:Читайте такжеКрепостная 3 сезон: что покажут в сериале - новые подробностиЯ не отказывалась от съемок, наоборот, очень хотела подарить вам продолжение истории Катерины. Но, помимо моего желания, есть много других факторов, которые восприпятствовали этому. К моему большому сожалению к такому результату привела недоговоренность сторон, а не мое личное "нежелание"!", - пишет девушка в соцсетях.

Кроме того, она прокомментировала слухи, что ее заменили на российскую актрису, потому что Ковальчук побывала в Крыму.

"Также, очень неприятно читать, что это ещё и связывают с какой-то политикой, якобы я была в Крыму (в котором я никогда в жизни не была), и поэтому меня "заменили". Это абсолютная ложь", - заявила девушка.

Она пожелала удачи новой Кате Вербицкой, и обратилась к своим фанатам и хейтерам с просьбой: "Перестаньте, пожалуйста, клеветать и спекулировать на этой ситуации. Всех с наступающим Новым годом! Здоровья и благополучия"

Свое обращение Катерина Ковальчук продублировала на английском языке. Фанаты эмоционально отреагировали на такой поворот событий.

Катерина Ковальчук
Катерина Ковальчук / Instagram

"Не вижу смысла продолжать смотреть этот сериал, если Вас там не", "Ну, нет. Без Вас уже не то", без вас нет смысла смотреть", "нам очень жаль, что все так сложилось. желаю вам наилучшего и удачи в следующем году. как правило, если в жизни случается нечто плохое, то оно ведёт к лучшему! вы - прекрасная актриса", - пишут ей в комментарияхЧитайте такжеКрепостная 3 сезон - кто такая Соня Присс и что о не известно

Крепостная 2021 - новый список актеров

  • Соня Присс
  • Станислав Боклан
  • Наталка Денисенко
  • Анна Сагайдачная
  • Марк Дробот
  • Фатима Горбенко
  • Тарас Цымбалюк
  • Олеся Жураковская
  • Виктор Жданов
  • Максим Радугин
  • Сергей Стрельников
  • Федор Лавров
  • Алина Коваленко
  • Наталья Васько
  • Слава Красовская

Ранее в сети уже ходили слухи о том, что причиной ухода стало непонимание, которое возникло между Катериной Ковальчук и руководством проекта. Возможно, у Екатерины появилась работа в других проектах и она не смогла совместить их со съемками в Крепостной. Такой вывод можно сделать из ее слов о том, что кинокомпания и продюсеры не всегда прислушиваются к просьбам актеров.

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