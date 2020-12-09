Королева Елизавета II впервые собрала семью на карантине - трогательные кадры

Королевская семья Великобритании накануне Рождества впервые за карантин собралась вместе. Долгожданная встреча состоялась в Виндзорском замке.
С начала карантина из-за пандемии коронавируса в мире, члены королевской семьи Великобритании находились на самоизоляции. Теперь впервые за весь карантин они собрались вместе. Королева Елизавета II прибыла к родным в ярком наряде. Также замечены принц Уилям и Кейт Миддлтон, принц Чарльз и герцогиня Корнуольская, принцесса Анна, принц Эдвард и графиня Уэссекская.
Трогательные кадры показали в официальном Инстаграм герцогов Кембриджских.
Дети и внуки королевы Елизаветы II собрались во дворе дворца, соблюдая дистанцию.
Королева была рада их видеть - улыбку заметно даже на видео.
Королевская семья поблагодарила местных волонтеров и других работников за работу, которую они выполняют во время пандемии коронавируса и на Рождество.
И члены семьи, и их окружение были без защитных масок на лицах, однако соблюдали социальную дистанцию.
Королева Великобритании Елизавета II вышла к гостям в красном пальто и элегантной шляпке, которые она так любит. На шею Ее Величество повязала красно-белый платок и выбрала серьги с красными камнями. Образ дополняли черные туфли, перчатки и сумочка.
Кейт Миддлтон выбрала зеленое пальто и серьги с изумрудами под стать черному шарфу, перчаткам и замшевым сапогам.
Напомним, что в ноябре стало известно, как принц Уилям тайно болел коронавирусом.
Принц Уильям заболел в то же время, что Борис Джонсон и принц Чарльз заболели коронавирусом после объявления опасности пандемии во всем мире.
25 марта мир был шокирован новостью о тяжком недуге принца Чарльза.
До этого стало известно, что коронавирусом заболел один из помощников Елизаветы II.