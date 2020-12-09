УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Королева Елизавета II впервые собрала семью на карантине - трогательные кадры

9 декабря 2020, 12:42

Королевская семья Великобритании накануне Рождества впервые за карантин собралась вместе. Долгожданная встреча состоялась в Виндзорском замке.

Елизавета II
Елизавета II / Reuters

С начала карантина из-за пандемии коронавируса в мире, члены королевской семьи Великобритании находились на самоизоляции. Теперь впервые за весь карантин они собрались вместе. Королева Елизавета II прибыла к родным в ярком наряде. Также замечены принц Уилям и Кейт Миддлтон, принц Чарльз и герцогиня Корнуольская, принцесса Анна, принц Эдвард и графиня Уэссекская.

Трогательные кадры показали в официальном Инстаграм герцогов Кембриджских.

Дети и внуки королевы Елизаветы II собрались во дворе дворца, соблюдая дистанцию.

Королева была рада их видеть - улыбку заметно даже на видео.

Королевская семья поблагодарила местных волонтеров и других работников за работу, которую они выполняют во время пандемии коронавируса и на Рождество.

И члены семьи, и их окружение были без защитных масок на лицах, однако соблюдали социальную дистанцию.

Королева Великобритании Елизавета II вышла к гостям в красном пальто и элегантной шляпке, которые она так любит. На шею Ее Величество повязала красно-белый платок и выбрала серьги с красными камнями. Образ дополняли черные туфли, перчатки и сумочка.

Кейт Миддлтон выбрала зеленое пальто и серьги с изумрудами под стать черному шарфу, перчаткам и замшевым сапогам.

Напомним, что в ноябре стало известно, как принц Уилям тайно болел коронавирусом.

Принц Уильям заболел в то же время, что Борис Джонсон и принц Чарльз заболели коронавирусом после объявления опасности пандемии во всем мире.

25 марта мир был шокирован новостью о тяжком недуге принца Чарльза.

До этого стало известно, что коронавирусом заболел один из помощников Елизаветы II.

Кейт Миддлтон принц Уильям Елизавета II Принц Чарльз новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Королева Елизавета II впервые собрала семью на карантине - трогательные кадры». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Королева Елизавета II впервые собрала семью на карантине - трогательные кадрыКоролева Елизавета II впервые собрала семью на карантине - трогательные кадры Мисс Украина Вселенная 2020 Елизавета Ястремская - фото и биографияМисс Украина Вселенная 2020 Елизавета Ястремская - фото и биография Мисс Украина Вселенная 2020 - назвали имя победительницыМисс Украина Вселенная 2020 - назвали имя победительницы София Ротару спела Червону руту в МосквеСофия Ротару спела Червону руту в Москве "Бездарно, как Киркоров": Потапа атаковал украинский телеведущий"Бездарно, как Киркоров": Потапа атаковал украинский телеведущий
Следующий материал

Последние новости

13:36
Отличный крем-суп с брынзой и цветной капустой – рецепт от диетолога
13:36
Мед и корица: мощное лекарство или большой миф? Видео
13:16
Синоптические армии наломают дров в Украине, их бой скажется на самочувствии Видео
13:05
У  Путина жестко отреагировали на резолюцию ООН по Крыму Видео
13:05
Гороскоп на 10 декабря для всех: особое покровительство и тревожный звоночек Видео
Реклама
12:42
Королева Елизавета II впервые собрала семью на карантине - трогательные кадры Видео
12:16
В Москве исключили встречу Зеленского, Путина, Меркель и Макрона в ближайшее время Видео
11:56
СМИ узнали новую вероятную дату начала локдауна в Украине
11:54
"Привет, козлы!": Настя Ивлеева рассмешила приключениями на пляже Турции
11:53
Локдаун в Украине необходим до Нового года, иначе всё насмарку – эпидемиолог Видео
11:48
Эпидемиолог объяснил, почему Украина провалит вакцинацию против COVID-19 Видео
11:21
Валерия отказалась петь на незаконном корпоративе за 8,5 миллионов
11:10
Очень нежный голубой маникюр на Новый год 2021 - фото Фото Видео
11:02
На мужа Алсу завели административное дело
10:50
Эксперты назвали худшие советы по здоровью 2020 в TikTok Видео
10:45
Шах не умер, ишак не сдох, или Почему Украина "застряла" в Минске мнение
10:30
Локдаун в Украине введут после праздников: документ Фото Видео
10:28
Украине грозит продление карантина: СМИ назвали сроки Видео
10:25
Эмбер Херд может сыграть в Пиратах Карибского моря
09:59
"Уход Путина": астролог назвал фамилию вероятного преемника президента РФ Видео
Реклама
09:57
В Крыму началась "водная паника" мнение
09:56
Человек-паук 3 вернет Питера Паркера из другой франшизы
09:42
Украинцы продают коров и золото, чтобы вылечиться от коронавируса - врач Видео
09:10
Почему в отношениях пропадает секс: психолог назвала главные причины Видео
09:06
Когда в Украине введут локдаун: в правительстве назвали неожиданные даты Видео
08:54
COVID-19 в Киеве снова набирает обороты: опубликованы неутешительные данные
08:29
Гороскоп на 9 декабря для всех: приязнь Фортуны и полезная перестановка Видео
08:22
Меньше чем за два года Зеленский превратился в политический труп мнение
08:10
Конец коронавируса в Украине: врач назвал условие для возвращения к нормальной жизни Видео
08:01
Коронавирус в Украине 9 декабря: болезнь побороли больше украинцев, чем заразились Видео
07:33
Когда вакцина доедет до Украины, она уже может стать опасной – эпидемиолог Александрин
07:32
Билл Гейтс спрогнозировал конец пандемии COVID-19 Видео
07:29
Врач объяснил, кто из пациентов с COVID-19 склонен к суициду Видео
07:15
У Кравчука раскрыли планы по Донбассу и сделали заявления об уступках России Видео
07:01
Жена Дзидзьо Slavia похвасталась гладенькими ножками на пикантном фото
06:53
"Заговор" Запада: почему из Украины делают нищую страну мнение
06:47
Донбасс не получится вернуть силой: главнокомандующий ВСУ назвал причины
06:28
Магнитная буря 10 декабря спровоцирует апатию и упадок сил Видео
06:03
Военная помощь Украине и санкции против Северного потока-2: в Конгрессе США одобрили оборонный бюджет Видео
05:37
В моде замшевые сумки, которыми хочется завладеть немедленно - фото Фото Видео
Реклама
05:23
Звезда новогоднего стола: оливье классический и оригинальные рецепты
05:09
"Потрясающе": Морозюк обнажила аппетитные формы и свела с ума поклонников
04:44
Протесты в Армении: эксперты оценили шансы на отставку Пашиняна из-за поражения в Карабахе Видео
04:15
Названы самые опасные симптомы COVID-19 Видео
03:52
В ЕС потребовали поднять цены на электричество для украинцев Видео
02:11
Появилась подробная карта, где в Киеве воруют чаще всего Видео
00:23
Коронавирус бушует в Украине: врач рассказал об интересном феномене
08 декабря, вторник
23:51
Динамо - Ференцварош: неожиданный результат матча Лиги чемпионов Фото
23:27
Врачи бьют тревогу​: появились подробности загадочной болезни в Индии Видео
22:56
Коронавирус в Украине 8 декабря: за сутки поставили почти 11 тыс. диагнозов Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять