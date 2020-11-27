Кровь и насилие силовиков: группа Каста экранизировала жесткие протесты в Беларуси

Популярная российская группа выпустила клип, в котором многие узнали события в Беларуси.
Популярная российская группа Каста выпустила клип на песню Выходи гулять, в котором можно узнать события, происходящие в Белоруссии после президентских выборов.
Главным героем клипа стал сотрудник правоохранительных органов, который участвовал в пытках и избиении задержанных. Находясь в семейном кругу, мужчина замечает на руках следы крови. Он пытается их смыть, но кровавые пятна становятся только больше от его усилий.
В комментариях под видео на Youtube многие пользователи благодарят музыкантов за поддержку белорусов, отмечая, что ролик сильно перекликается с нынешними событиями в стране, где массово задерживают граждан, протестующих против итогов выборов президента.
"Как же это жизненно для Белоруссии 2020, да и во многих странах такое есть", " Держимся и пусть насилие будет наказано. Жыве Беларусь", - пишут пользователи Сети.
Ситуация в Беларуси - о чем ранее сообщал Главред:
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
- 26 октября, в Беларуси началась общенациональная забастовка. Режим Александра Лукашенко не выполнил ряд требований оппозиции, среди которых – его отставка, прекращение насилия на улицах и освобождение политических заключенных. В мероприятиях принимали участие студенты, школьники и рабочие заводов.