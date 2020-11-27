Кровь и насилие силовиков: группа Каста экранизировала жесткие протесты в Беларуси

Каста выпустила клип об истекающем кровью силовике / Youtube

Популярная российская группа Каста выпустила клип на песню Выходи гулять, в котором можно узнать события, происходящие в Белоруссии после президентских выборов.

Главным героем клипа стал сотрудник правоохранительных органов, который участвовал в пытках и избиении задержанных. Находясь в семейном кругу, мужчина замечает на руках следы крови. Он пытается их смыть, но кровавые пятна становятся только больше от его усилий.

В комментариях под видео на Youtube​ многие пользователи благодарят музыкантов за поддержку белорусов, отмечая, что ролик сильно перекликается с нынешними событиями в стране, где массово задерживают граждан, протестующих против итогов выборов президента.​

"Как же это жизненно для Белоруссии 2020, да и во многих странах такое есть", " Держимся и пусть насилие будет наказано. Жыве Беларусь", - пишут пользователи Сети.

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