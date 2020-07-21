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Мадонна опозорилась из-за пиара на ложном штрафе за поддержку ЛГБТ в РФ

Американская певица Мадонна высказалась, что якобы в России на нее заведен штраф на 1 млн долларов, но это оказалось ложью с точностью до наоборот.

21 июля 2020, 17:09
Мадонна
Мадонна / Reuters

Поп-певица Мадонна заявила в своем Instagram, что якобы до сих пор не выплатила 1 млн долларов штрафа за свою публичную поддержку ЛГБТ в России в 2012 году, но оказалось, что она не только выиграла тот суд, но еще и стребовала штраф в свою пользу от истцов.

Журналисты из издания Mash утверждают, что обнаружили материалы дела.

На концерте в Санкт-Петербурге в 2012 Мадонна заявила: "Я здесь, чтобы сказать, что сообщество ЛГБТ, как здесь, так и по всему миру, имеют одинаковые права на достойное обращение, уважение, терпимость, сострадание и любовь. Вы согласны?".

В итоге, на нее подали в суд 9 человек, у которых она запросто выиграла дело.

Мадонна, чье настоящее имя Луиза Чиконе, выиграла суд, не приходя в зал. И штрафа в миллион долларов изначально не было. Девять местных активистов требовали 333 000 рублей на всех. Мадонна преувеличивает, так как ее не штрафовали вообще.

После апелляции штрафы по 3000 рублей пришлось заплатить тем, кто подал на неё в суд — в пользу организатора концерта и СКК.

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