Дочь Оли Поляковой показала своего парня

Дочь известной певицы-блондинки Оли Поляковой Маша показала, как целуется со своим парнем.
Дочь известной украинской певицы Оли Поляковой Маша после прямого эфира мамі с Потапом продемонстрировала своего парня, и чем она с ним занимается.
Маша Полякова показала как целует своего парня в Instagram Stories.
Оля Полякова недавно провела онлайн-эфир с Потапом, который не вместился в 1 час, а растянулся почти на 2. В итоге она призналась, что ее старшая 15-летняя дочь Маша уже встречается с мальчиком, и они уже спокойно целуются.
Спустя почти неделю, Маша решила показать этого легендарного парня, отметив его страницу, которая, к сожалению скрыта настройками приватности.
На фото они целуются, и он делает селфи в зеркале.
Напомним, что на эфире Потап спросил у Оли Поляковой, появился ли мальчик у ее старшей дочки - Маши.
"Да, у нее есть парень, и они уже лупятся в десна. А Что я должна ей говорить? Не делай этого? Она все равно сделает", - сказала Оля Полякова
А Потап уточнил - показывает, или рассказывает Полякова своей дочке Маше, как и что.
"Я говорю: "и как?", а она - "хорошо, там...", "И как ты целуешься? Ну, покажи мне, как ты целуешься" И она мне показала. Она мне показала, и я дала ей совет - "ты губы немножко расслабляй." Все остальное я ей расскажу - показывать не буду", - рассказала Полякова.
Ранее дочь известной певицы Нины Матвиенко Тоня в эфире с Олей Поляковой призналась, что ее домогался врач в ее 19 лет.