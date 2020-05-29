Дочь Оли Поляковой показала своего парня

Маша Полякова / Instagram

Дочь известной украинской певицы Оли Поляковой Маша после прямого эфира мамі с Потапом продемонстрировала своего парня, и чем она с ним занимается.

Маша Полякова показала как целует своего парня в Instagram Stories.

Оля Полякова недавно провела онлайн-эфир с Потапом, который не вместился в 1 час, а растянулся почти на 2. В итоге она призналась, что ее старшая 15-летняя дочь Маша уже встречается с мальчиком, и они уже спокойно целуются.

Спустя почти неделю, Маша решила показать этого легендарного парня, отметив его страницу, которая, к сожалению скрыта настройками приватности.

На фото они целуются, и он делает селфи в зеркале.

Маша Полякова с парнем / instagram.com/mashapolyakova/

Напомним, что на эфире Потап спросил у Оли Поляковой, появился ли мальчик у ее старшей дочки - Маши.

"Да, у нее есть парень, и они уже лупятся в десна. А Что я должна ей говорить? Не делай этого? Она все равно сделает", - сказала Оля Полякова

А Потап уточнил - показывает, или рассказывает Полякова своей дочке Маше, как и что.

"Я говорю: "и как?", а она - "хорошо, там...", "И как ты целуешься? Ну, покажи мне, как ты целуешься" И она мне показала. Она мне показала, и я дала ей совет - "ты губы немножко расслабляй." Все остальное я ей расскажу - показывать не буду", - рассказала Полякова.

Ранее дочь известной певицы Нины Матвиенко Тоня в эфире с Олей Поляковой призналась, что ее домогался врач в ее 19 лет.