УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Дочь Оли Поляковой показала своего парня

29 мая 2020, 10:58

Дочь известной певицы-блондинки Оли Поляковой Маша показала, как целуется со своим парнем.

Маша Полякова
Маша Полякова / Instagram

Дочь известной украинской певицы Оли Поляковой Маша после прямого эфира мамі с Потапом продемонстрировала своего парня, и чем она с ним занимается.

Маша Полякова показала как целует своего парня в Instagram Stories.

Оля Полякова недавно провела онлайн-эфир с Потапом, который не вместился в 1 час, а растянулся почти на 2. В итоге она призналась, что ее старшая 15-летняя дочь Маша уже встречается с мальчиком, и они уже спокойно целуются.

Спустя почти неделю, Маша решила показать этого легендарного парня, отметив его страницу, которая, к сожалению скрыта настройками приватности.

На фото они целуются, и он делает селфи в зеркале.

Маша Полякова с парнем
Маша Полякова с парнем / instagram.com/mashapolyakova/

Напомним, что на эфире Потап спросил у Оли Поляковой, появился ли мальчик у ее старшей дочки - Маши.

"Да, у нее есть парень, и они уже лупятся в десна. А Что я должна ей говорить? Не делай этого? Она все равно сделает", - сказала Оля Полякова

А Потап уточнил - показывает, или рассказывает Полякова своей дочке Маше, как и что.

"Я говорю: "и как?", а она - "хорошо, там...", "И как ты целуешься? Ну, покажи мне, как ты целуешься" И она мне показала. Она мне показала, и я дала ей совет - "ты губы немножко расслабляй." Все остальное я ей расскажу - показывать не буду", - рассказала Полякова.

Ранее дочь известной певицы Нины Матвиенко Тоня в эфире с Олей Поляковой призналась, что ее домогался врач в ее 19 лет.

Маша Полякова Оля Полякова
Сейчас вы просматриваете новость «Дочь Оли Поляковой показала своего парня». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:00
Разборки банд маршрутчиков: что известно о перестрелке в Броварах
10:58
Дочь Оли Поляковой показала своего парня Видео
10:57
Стало известно, ждать ли украинцам повышения тарифов на электроэнергию Видео
10:41
Как Украине избежать катастрофического сценария мнение
10:01
"Ах ты ж, су*а, уроды, я вас сейчас": уцелевший в бойне на Житомирщине рассказал подробности Видео
09:54
Названы новые возможные симптомы коронавируса
09:30
Гороскоп всех знаков Зодиака на 29 мая: кому сулят новые источники заработка Видео
09:25
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 29 мая
09:23
Почему США решили сдать Гонконг Китаю мнение
09:04
Коронавирус в Украине не унимается: сотни новых больных Видео
08:40
"Лопатка лишняя": Саакашвили затроллили в Сети из-за поздравления c Днем пограничника
08:33
Почему нашу культуру не получится сделать популярной только запретами мнение
08:21
В ООН назвали страну с самой высокой смертностью от COVID-19
08:12
Александр Ткаченко: Рейтинг Кличко на самом деле переоценен
07:54
Российский политик озвучил новую опасность для Украины со стороны Кремля
07:32
Названа лучшая погода для распространения коронавируса
07:05
10 советов по фэн-шуй для улучшения брака: что говорят эксперты
06:44
Астролог сказал, когда могут изобрести вакцину от коронавируса
06:28
Битва за мову: зачем "слуги" решили станцевать на граблях "папередников" мнение
06:02
Пробег под каштанами онлайн и Green Grey – куда пойти на День Киева
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять