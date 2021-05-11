Мать известной украинской певицы попала в ДТП

Мать Камалии попала в ДТП / Фото: скрин видео Youtube

Мама украинской поп-певицы Камалии Захур угодила в ДТП в Голосеевском районе Киева. Как сообщает пресс-служба певицы, женщина не пострадала, чего нельзя сказать о ее автомобиле.

По словам женщины, вина лежит на молодой девушке, которая "подрезала ее автомобиль на скорости", в результате чего произошла авария. Более того, добавила "звездная мама", незнакомка потеряла самоконтроль и якобы стала перекладывать свою вину.

"Водитель была не одна, с парнем, очень истерила, - рассказала мать знаменитости. - Они меня обвинили в том, что я в них въехала, хотя очевидно, что это они подрезали меня".

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Виновника ДТП предстоит назвать полицейским. По словам женщины, она уже обратилась к страховым агентам и готовится к суду. Что же касается певицы, Камалия пока никак не комментировала это происшествие.