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Мать известной украинской певицы попала в ДТП

11 мая 2021, 22:57
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По словам женщины, вина лежит на молодой девушке, которая подрезала ее автомобиль на скорости.

Камалия
Мать Камалии попала в ДТП / Фото: скрин видео Youtube

Мама украинской поп-певицы Камалии Захур угодила в ДТП в Голосеевском районе Киева. Как сообщает пресс-служба певицы, женщина не пострадала, чего нельзя сказать о ее автомобиле.

По словам женщины, вина лежит на молодой девушке, которая "подрезала ее автомобиль на скорости", в результате чего произошла авария. Более того, добавила "звездная мама", незнакомка потеряла самоконтроль и якобы стала перекладывать свою вину.

"Водитель была не одна, с парнем, очень истерила, - рассказала мать знаменитости. - Они меня обвинили в том, что я в них въехала, хотя очевидно, что это они подрезали меня".

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Виновника ДТП предстоит назвать полицейским. По словам женщины, она уже обратилась к страховым агентам и готовится к суду. Что же касается певицы, Камалия пока никак не комментировала это происшествие.

  • Напомним, в Киеве на бульваре Леси Украинки в ночь на 1 мая пьяный 26-летний мужчина за рулем авто Infinity G25 нарушил правила дорожного движения, пытался скрыться от полицейских и врезался в дерево и в опору светофора.
  • Погибли 18-летняя пассажирка машины. В салоне также находилась 19-летняя девушка, она выжила.
  • В СМИ появилась информация, что водитель может быть родственником бывшего главы Министерства внутренних дел Николая Билоконя.
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