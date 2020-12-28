Настя Ивлеева скопировала знаменитый образ Жанны Фриске

Настя Ивлеева / instagram.com/_agentgirl_/

Настя Ивлеева, которой приписывают копирование образа британской певицы Дуа Липы, показала новый образ, который она повторила за знаменитой звездой Жанной Фриске.

Настя Ивлеева скопировала Алису из экранизации Сергея Лукьяненко Ночной дозор и Дневной дозор. Свои фото Ивлеева показала в Instagram ночью на 28 декабря.

"Спите?", - подписала она снимки, на которых позирует с черными коротенькими волосами с "рожками" сделанными благодаря укладке.

Ивлеева примерила шубу в купе с яркой блузкой и черным ошейником на первом фото, и в точности повторила образ Жанны Фриске на втором фото - красное пальто с нашивками, "погонами" и эполетами, белая футболка, ошейник с шипами и висюльками.

Поклонники по разному отреагировали на фото, кто-то даже не узнал Фриске, перепутав с образом и недавно вышедшего сериала Netflix.Читайте также"Привет, козлы!": Настя Ивлеева рассмешила приключениями на пляже Турции

Настя Ивлеева / Instagram

Настя Ивлеева / Instagram

Неповторимый оригинал:

Жанна Фриске / кадр из фильма

"Образ Алисы из Ночного дозора )))", "2 образ как у Жанны Фриске был в "Ночной дозоре" или "Дневном.." не помню", "Останусь ветром на губам , останусь пламенем в глазах... эх Жаннчик", "Токио, ты ли это?", "Посмотрев фото, - красивые, но глядя на них вспоминаю Жанну Фриске, сходство сильное!", "Похожа на Кристину из аферисты в сетях", "Ночной дозор. Жанна Фриске", - пишут ей в комментариях.

Напомним, Жанна Фриске умерла в 2015 году от онкологического заболевания, которое очень быстро развивалось. Жанна Фриске - российская эстрадная певица, телеведущая, киноактриса, он пела в группе "Блестящие". Стала приглашенной звездой для фильмов Ночной дозор и Дневной дозор, где сыграла Темную Алису.