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Названа причина смерти расчлененного рэпера Энди Картрайта

14 октября 2020, 16:25

Жена рэпера приобрела в аптеке некое медицинское средство, с помощью которого и убила его.

Энди Картрайт
Энди Картрайт был отравлен / Instagram

Российский рэпер родом из Украины Энди Картрайт (Александр Юшко) был отравлен женой Мариной Кохал с помощью медицинского препарата, рассказали в управлении СК по Санкт-Петербургу. Там подчеркнули, что само преступление женщина спланировала заранее.

Об этом сообщает МК.

Следователи отметили, что Кохал приобрела в аптеке некое медицинское средство, с помощью которого и убила мужа.

Также стало известно, что ранее был проведен в обыск в квартире адвоката Кохал Юрия Авдеева. Это связано с тем, что в его квартире после смерти Картрайта проживала его теща Елена. Саму родственницу, которая согласно версии следствия тоже может быть причастна к убийству зятя, увезли на допрос.

Отметим, 30 июля стало известно, что Марина Кохал расчленила тело своего мертвого мужа и распаковала по мусорным пакетам. Она сама сдалась полиции, и сказала, что он умер от передозировки наркотиков, но она пыталась это скрыть.

Энди Картрайт умер – о чем сообщалось ранее:

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