Звезда Сватов не может найти работу из-за сериала

Николай Добрынин / tvc.ru

Николай Добрынин в свое время радовался роли Митяя в сериале Сваты, но сейчас он сильно ею расстроен - из-за последнего амплуа алкоголика его не зовут работать в другие популярные проекты.

Николай Добрынин рассказал о минусах от сериала Сваты в комментарии Starhit.

"К большому сожалению, после Сватов, которые действительно дали мне безумную народную любовь, многие режиссеры видят во мне только Митяя. А это обидно", — заявил актер.

Хотя, до Сватов, Добрынин играл и Утесова и Эдера и Распутина, и полсотни других ролей, теперь за ним крепко закрепилось амплуа "дяди-алкоголика".

По словам актера, его дочка теперь подсела на Сватов, а его близкие часто воспринимают его больше как Митяя. Читайте такжеСваты 7 сезон: дата выхода и актеры

"Я говорю дочке: "Нина, все, заканчивай", а она подсела. Я совершенно не рассчитывал на то, что будет семь сезонов. У моего Митяя была проходная короткая роль, но она разрослась. Ко мне многие так и обращаются: "Эй, Митяй", - сказал он.

Добрынин признался, что он хочет отделаться от образа Митяя, даже распустил слух об увольнении с сериала, но это не помогло.

"Ролей неожиданных и нестандартных хочу. Я ведь меняюсь. Вот сейчас на карантине у меня борода отросла. Можно сказать, новый человек", - признался артист.

Напомним, что после съемок 7 сезона Сватов, сериал планировали "закрыть" и переформатировать.