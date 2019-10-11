Сваты 7 сезон: Добронравов высказался об уходе Добрынина

Федор Добронравов рассказал про уход Добрынина/ kinomania.ru

Федор Добронравов ответил на животрепещущий вопрос, который возник после недавнего интервью Николая Добрынина.

Николай Добрынин в интервью российскому изданию признался, что уходит из сериала Сваты. После этого к нему и к Добронравову дозвонились журналисты Лайф.ру за комментариями.

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Если Николай Добрынин после того, как выслушал вопросы кратко отрезал: "Все, угомонитесь", и бросил трубку, то Добронравов снизошел до пары ответов.

По словам исполнителя главной роли в сериале Сваты Федора Добронравова, он вообще не в курсе, что Николай Добрынин уходит с проекта.

При этом пока что отснято только половина 7 сезона. Всего в новом сезоне будет 16 серий.

Ранее появились слухи, что Николай Добрынин уходит со Сватов. Добрынин назвал сразу несколько причин.

Перед этим за запрет Сватов высказался знаменитый продюсер Ахтем Сеитаблаев.