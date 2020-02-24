Сваты закрываются - уже официально

Сериал Сваты не пережил санкции и запрет на показ в Украине. Это потянуло за собой другие проблемы.
Сериал Сваты закрывается навсегда и бесповоротно - уже официально признает создатель сериала режиссер Андрей Яковлев.
Сваты как история завершатся на новом сезоне, сообщил он в комментарии российскому сайту "Привет, Ростов".
Съемочная группа закончила работу над зимними эпизодами, весной будут отсняты летние сцены 7 сезона, но больше сериал сниматься не будет.
По плану режиссера, седьмой сезон должен выйти в ближайшее время, и Яковлев даже развеял слухи о том, что все эпизоды снимаются заново и все что было снято ранее в картину не войдет.
Со слов режиссера, в целом уже отснято довольно много эпизодов и есть что показать зрителю. Но пока что неизвестно, чем именно он планирует закончить свой сериал.
Ранее назвали всех новых актеров 7 сезона сериала Сваты и дату выхода.