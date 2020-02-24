Сваты закрываются - уже официально

Сваты / 1+1

Сериал Сваты закрывается навсегда и бесповоротно - уже официально признает создатель сериала режиссер Андрей Яковлев.

Сваты как история завершатся на новом сезоне, сообщил он в комментарии российскому сайту "Привет, Ростов".

Съемочная группа закончила работу над зимними эпизодами, весной будут отсняты летние сцены 7 сезона, но больше сериал сниматься не будет.

По плану режиссера, седьмой сезон должен выйти в ближайшее время, и Яковлев даже развеял слухи о том, что все эпизоды снимаются заново и все что было снято ранее в картину не войдет.

Со слов режиссера, в целом уже отснято довольно много эпизодов и есть что показать зрителю. Но пока что неизвестно, чем именно он планирует закончить свой сериал.

Ранее назвали всех новых актеров 7 сезона сериала Сваты и дату выхода.