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"Ниже плинтуса": Юрий Лоза поиздевался над врачами и разозлил россиян

25 декабря 2020, 16:56

Российский певец в своих соцсетях заявил, что врачи наживаются на коронавирусе.

Юрий Лоза
Юрий Лоза / vesti-ukr.com

Российский эстрадный исполнитель Юрий Лоза, который часто высказывает свое мнение по поводу многих социально-значимых проблем, заговорил про коронавирус.

В это раз он заявил, что в России врачи будут массово наживаться на людях, которые будут болеть на новогодние праздники. Такие выводы он сделал из-за заявлений правительства.

Юрий Лоза прокомментировал в своем Facebook заявление Путина.

"В новостях увидел сообщение: "Президент России Владимир Путин поручил сделать выплаты медикам, борющимся с коронавирусом в праздничные новогодние дни, в двойном размере". В связи с чем хочу предупредить всех, кто в эти дни траванется салатом, подвернет ногу, будет укушен собакой или еще как-нибудь пострадает — берите такси и сами езжайте в профильное медицинское учреждение! А иначе рискуете встретить Новый год в ковидной больнице, где вас будут интенсивно лечить от вируса, чтобы получить за это двойной тариф", - пишет он.

Он считает, что так врачи будут "зарабатывать" на праздники.

"Даже если вы не температурите, не сопливите и не чихаете, ничто не мешает им записать вас в болеющие бессимптомно – деньги те же. И поймите, это никакой не юмор. Данная тема стара как мир и никогда не устареет. "Корысть говорит на всех языках и играет любые роли, в том числе и роль бескорыстия". (Ф. Ларошфуко)", - добавил он.

"Про врачей или хорошо, или ничего. Вы только высказались, а кто-то примет, как руководство к действию. Авторитет российских медиков и так ниже плинтуса, потому что каждый спешит высказаться негативно, а рассказать о хорошем -единицы. Несправедливый перекос. Не зря в Голливуде существует негласное правило, по которому врач, полицейский и священник должны быть изображены в положительном ракурсе. Вы-человек, к которому прислушиваются, на Вас большая ответственность. Обидно, знаете ли, от умных, думающих людей слушать огульные обвинения. Как вообще врачи работают в такой обстановке, не представляю…",

"Не ожидала от Вас Юрий!!!! Я сейчас нахожусь в больнице и я вижу ПОДВИГ врачей. Они реально спасают людей, я 11 дней уже болею",

"Привозят Лозу в новогоднюю ночь с аппендицитом, а он такой: " только не пишите мне ковид, вы за него надбавку получаете "",

Напомним, что недавно Юрий Лоза подал на Сергея Шнурова в суд за рифмованные шутки лидера группировки Ленинград.

До этого Юрий Лоза унизил Лолиту за признание в "немалых доходах".

Юрий Лоза новости шоу бизнеса коронавирус в России
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