Домработница рассказала, что творится с Ефремовым на домашнем аресте

Михаил Ефремов / УНИАН

Актер Михаил Ефремов, который находится под домашним арестом после того, как устроил ДТП с летальным исходом, в последние сутки почти не употребляет пищу и вовсе не пьет спиртное.

Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на слова его домработницы Ева Моисеевой.

Как рассказала домработница, Ефремов постоянно в плохом самочувствии, угнетенном моральном состоянии и регулярно вызывает скорую помощь. Жена актера, Софья Кругликова, также чувствует себя очень плохо. Моисеева добавила ‒ Ефремова часто навещают его дети. В частности, накануне приходил старший cын ‒ Никита, актер театра Современник.

Читайте также"Конченный человек": Охлобыстин облил грязью Михаила ЕфремоваКроме того, в среду, 17 июня, к актеру приезжали сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний. Сообщалось, что Ефремова собирались забрать на допрос в связи с ДТП в центре Москвы.

До этого известный российский адвокат Александр Добровинский рассказал о том, что решил представлять в суде родственников погибшего мужчины, Сергея Захарова, причем бесплатно.

Напомним, 8 июня 2020 года Михаил Ефремов в нетрезвом виде& врезался в автомобиль Сергея Захарова. Тот в результате ДТП получил травмы, которые оказались несовместимы с жизнью.

Далее суд принял решение поместить актера под домашний арест до 9 августа 2020 года.