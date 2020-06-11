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Полиция приняла решение по делу Ефремова о распространении наркотиков

11 июня 2020, 23:13

Российский актер Михаил Ефремов в течении почти 6 часов отвечал на допросе полиции 11 июня.

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов / УНИАН

Михаил Ефремов отказался сообщать подробности его общения с полицией в течении почти 6 часов на допросе в ГУ МВД Москвы.

Михаил Ефремов подписал договор о неразглашении, пишет телеграм-канал LifeShot со ссылкой на свои источники в ГУ МВД по Москве

"Михаил Ефъремов остался в статусе свидетеля в рамках дела о сбыте наркотиков", - объявили полицейские.

Кроме того, сам Ефремов отказался что-либо кому-либо сообщать, якобы из-за договора о неразглашении.

Напомним, днем 11 июня Михаила Ефремова увезли в полицию на допрос.

Напомним, Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения вечеом 8 июня врезался в фургон Сергей Захарова, после чего водитель умер в больнице от тяжелых травм. Сергея Захарова похоронили 11 июня в родном селе под Рязанью.

Вечером 10 июня появились слухи, что Михаил Ефремов пытался покончить с собой.

Михаил Ефремов новости шоу бизнеса новости России
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