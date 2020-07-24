Олег Винник признался, что его обижают шутки про одиноких волчиц

Олег Винник / Instagram

Любимец миллионов женщин Олег Винник откровенно признался, что его часто обижают некоторые прозвища и шутки, основанные на его песнях, которые ему придумывают фанаты и СМИ.

Олега Винника обижает, что его фанаток называют одинокие волчицы, а его - их повелителем. Об этом он поведал в интервью Славе Демину для Слава +.

Олег Винник сказал, что в курсе, что несколько фраз из его песен стали "визитками", и активно распространяются как в сети, так и СМИ.

В особенности он в курсе, что его фанаток называют "волчицами" из-за его песни, но сама концепция его обижает.Читайте такжеТанці з зірками 2020 - список участников нового сезона

"Когда мы говорим о творчестве, то нужно послушать слова, ведь там поется об очень серьезных вещах. А люди схватили то и начали рифмовать дальше. Такие вещи происходят на выстрел и мне оно не очень нравится", - признался Винник.

Также он рассказал, что читает, как его иногда обижают фанатки, что его расстраивает.

К сожаления Олега, он не может ничего с этим сделать.

Напомним, что Олег Винник принял предложение 1+1 танцевать на шоу Танці з зірками 2020. Партнер Олега Винника на шоу Танці з зірками - знаменитая хореограф.