Оля Полякова подколола Катю Осадчую и узнала "секрет"

Украинская певица выяснила, что Осадчая беременна.
Ведущая программы Светская жизнь Катя Осадчая в Турции встретилась с певицей Олей Поляковой. Исполнительница подколола ведущую и узнала ее "секрет".
Осадчая встретилась с артисткой в одном из турецких отелей, и собеседница обратила внимание на ее живот, свидетельствует видео, опубликованное на странице Светской жизни в Instagram.
Потом певица подшутила над Осадчей, и кое-что узнала.
Диалог Кати Осадчей и Оли Поляковой
Осадчая: "Оля, поздравляю, привет. Приветствую тебя на турецкой земле".
Полякова: "А как вижу (указала рукой на живот – Ред.), я тебя тоже уже могу поздравить? Или ты хорошо позавтракала, или мне кажется?".
Осадчая: "Да, мы с Юрой (муж Осадчей и коллега Юрий Горбунов – Ред.) ждем пополнения".
Полякова: "Вау, круто, я тебя поздравляю...".
Напомним, Катя Осадчая вышла замуж за Юрия Горбунова в феврале 2017 года. Пара длительное время не афишировала свои отношения.
Ведущая 18 февраля 2017-го родила Горбунову сына, его назвали Иван. Горбунов впервые стал отцом.
Осадчая ранее была замужем за уже бывшим нардепом Олегом Полищуком. У ведущей от политика есть сын Илья, ему более 18 лет.