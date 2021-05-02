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Оля Полякова подколола Катю Осадчую и узнала "секрет"

2 мая 2021, 13:49
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Украинская певица выяснила, что Осадчая беременна.

Полякова узнала, что Осадчая ждет ребенка
Оля Полякова узнала, что Катя Осадчая беременна / instagram.com/svitsketv

Ведущая программы Светская жизнь Катя Осадчая в Турции встретилась с певицей Олей Поляковой. Исполнительница подколола ведущую и узнала ее "секрет".

Осадчая встретилась с артисткой в одном из турецких отелей, и собеседница обратила внимание на ее живот, свидетельствует видео, опубликованное на странице Светской жизни в Instagram.

Потом певица подшутила над Осадчей, и кое-что узнала.

Диалог Кати Осадчей и Оли Поляковой

Осадчая: "Оля, поздравляю, привет. Приветствую тебя на турецкой земле".

Полякова: "А как вижу (указала рукой на живот – Ред.), я тебя тоже уже могу поздравить? Или ты хорошо позавтракала, или мне кажется?".

Осадчая: "Да, мы с Юрой (муж Осадчей и коллега Юрий Горбунов – Ред.) ждем пополнения".

Полякова: "Вау, круто, я тебя поздравляю...".

Напомним, Катя Осадчая вышла замуж за Юрия Горбунова в феврале 2017 года. Пара длительное время не афишировала свои отношения.

Ведущая 18 февраля 2017-го родила Горбунову сына, его назвали Иван. Горбунов впервые стал отцом.

Осадчая ранее была замужем за уже бывшим нардепом Олегом Полищуком. У ведущей от политика есть сын Илья, ему более 18 лет.

Оля Полякова Катя Осадчая
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