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"Остаток жизни про*бал": Шнуров потроллил суд над Ефремовым

8 сентября 2020, 16:43

Фронтмен группировки Ленинград Сергей Шнуров, который недавно стал гендиром российского канала, высказался о решении суда по делу Михаила Ефремова.

Сергей Шнуров и Михаил Ефремов
Сергей Шнуров и Михаил Ефремов / Instagram

Российский певец, политик и руководитель одного из каналов Сергей Шнуров неоднозначно высказался о смертельном ДТП с Михаилом Ефремовым и решении суда, которое объявили 8 сенрября.

Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стих, в котором высказался об алкоголизме Ефремова.

"Судьба несёт неудержимо,

С подмостков, через суд на кичу.

Восьмёрка общего режима...

"Артистом" там его все кличут.

Он был мне друг. Давай! Налей!

Эх, Мишка, Мишка, ты ли это?

Не ждут уже твоих ролей

Как гражданина и поэта.

Бухали. Да. Были года.

Угар всенощный и буза.

С тобой ведь мог бы быть тогда...

Но, я нажал на тормоза.

Из бара ты бежал в магаз,

Вонзив в себя бухла кинжал.

На всех парах давил на газ

Последовательно гнал и жал.

И вот приехал, всё финал

Эх, Мишка, Мишка, ты ли это?

Только ленивый не пинал,

И гражданина и поэта", - пишет Шнуров.

Его стихи вызвали резонанс и получили массивный отклик среди его подписчиков в комментариях. За пару часов набрались тысячи комментариев, и люди продолжают обсуждение.

"Совершил преступление будь добр понеси наказанье, перед судом и тем более перел Богом все равны!Просто не нужно было развозить весь этот цирк то сначала признал, потом отказался, сейчас опять признал вину.Его тоже жаль, но синька это болезнь, но никак не оправдание его преступления",

"Ну, дык, публичную личность нужно побольше грязью полить. А то, что он человек, как все, все забывают. Да, накосячил и сильно, за что понесет наказание, которого заслужил",

"Жаль его! Но пусть будет урок другим, как можно бухать и за руль!!! (((А его честно очень жаль!!!", "Ну вот окончен, Мишка, бал, Остаток жизни, в общем, про*бал"

Напомним, Михаила Ефремова признали виновным в смертельном ДТП 8 июня, после которого умер Сергей Захаров. Ефремова заключили в колонию общего режима на 8 лет с лишением прав на 3 года после освобождения, а также оштрафовали на 800 тысяч в пользу старшего сына Сергея Захарова.

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