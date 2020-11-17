"Оставьте Украину в покое": что Роман Виктюк говорил про Украину

Роман Виктюк / Facebook

Украинский и советский режиссер Роман Виктюк умер 17 ноября в Москве. Он был болен коронавирусом, и умер от анемии. Кроме того, по предварительным данным у Романа Виктюка был инсульт.

Львовянин, который прожил в Москве, руководитель театра, который показывал спектакли про любовь, но сам женат никогда не был.

Что Роман Виктюк говорил про Украину:

Когда я раньше бывал в Нью-Йорке и говорил, что я - украинский режиссер, то это не впечатляло. Российский режиссер и все. После "оранжевой революции" я вышел к американцам и с гордостью сказал - я украинский режиссер, зал встал.

Какой же Путин народ? Он от черта

Хочу жителям Донбасса сказать только одно: вы живете вне Бога, вы Его не слышите. На секунду выключите все телеканалы, закройте глаза и побудьте в тишине. Без зла, без насилия, без убийства. В этой тишине, приобщившись к Небу, может быть, в вашей душе что-то произойдет. Должно произойти, если вы украинцы. Если вы не граждане Украины, даже эта тишина вам не поможет, тогда оставьте Украину в покое

У меня на дверях квартиры в Москве есть две вещи желто-голубые, и никто мне ничего не говорит. Мой дом первый от Кремля, и у меня желто-голубые ленты. Это правда.

Когда захоронение у памятника неизвестному солдату во Львове вскрыли, обнаружили там... немецкого офицера. С него даже форму не сняли – так и бросили, выходит, столько лет пионеры клялись в верности немцу – может такое быть?

Что русские делали в Припяти? Це була Україна

Как ранее сообщал Главред, Романа Виктюка могут похоронить в Украине. В России по этому поводу уже подняли скандал.