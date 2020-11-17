УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Оставьте Украину в покое": что Роман Виктюк говорил про Украину

17 ноября 2020, 20:28

Украинский и советский режиссер Роман Виктюк, хоть и жил в России, очень много говорил и писал про Украину, помимо своих спектаклей на Родине.

Роман Виктюк
Роман Виктюк / Facebook

Украинский и советский режиссер Роман Виктюк умер 17 ноября в Москве. Он был болен коронавирусом, и умер от анемии. Кроме того, по предварительным данным у Романа Виктюка был инсульт.

Львовянин, который прожил в Москве, руководитель театра, который показывал спектакли про любовь, но сам женат никогда не был.

Что Роман Виктюк говорил про Украину:

  • Когда я раньше бывал в Нью-Йорке и говорил, что я - украинский режиссер, то это не впечатляло. Российский режиссер и все. После "оранжевой революции" я вышел к американцам и с гордостью сказал - я украинский режиссер, зал встал.
  • Какой же Путин народ? Он от черта
  • Хочу жителям Донбасса сказать только одно: вы живете вне Бога, вы Его не слышите. На секунду выключите все телеканалы, закройте глаза и побудьте в тишине. Без зла, без насилия, без убийства. В этой тишине, приобщившись к Небу, может быть, в вашей душе что-то произойдет. Должно произойти, если вы украинцы. Если вы не граждане Украины, даже эта тишина вам не поможет, тогда оставьте Украину в покое
  • У меня на дверях квартиры в Москве есть две вещи желто-голубые, и никто мне ничего не говорит. Мой дом первый от Кремля, и у меня желто-голубые ленты. Это правда.
  • Когда захоронение у памятника неизвестному солдату во Львове вскрыли, обнаружили там... немецкого офицера. С него даже форму не сняли – так и бросили, выходит, столько лет пионеры клялись в верности немцу – может такое быть?
  • Что русские делали в Припяти? Це була Україна

Как ранее сообщал Главред, Романа Виктюка могут похоронить в Украине. В России по этому поводу уже подняли скандал.

Роман Виктюк Украина новости шоу бизнеса Россия
Сейчас вы просматриваете новость «"Оставьте Украину в покое": что Роман Виктюк говорил про Украину». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Названа причина смерти Армена ДжигарханянаНазвана причина смерти Армена Джигарханяна Влад Яма показал, что врачи сделали с поврежденной рукойВлад Яма показал, что врачи сделали с поврежденной рукой Влад Яма получил травму в прямом эфире шоу Танці з зіркамиВлад Яма получил травму в прямом эфире шоу Танці з зірками Холостячка 2020 - что было в 4 выпуске 13-11-2020: видеоХолостячка 2020 - что было в 4 выпуске 13-11-2020: видео Бывшая молодая жена Армена Джигарханяна не пойдет на его похороныБывшая молодая жена Армена Джигарханяна не пойдет на его похороны
Следующий материал

Последние новости

20:31
Секс каждый день: врач рассказал, нормально ли это
20:28
"Оставьте Украину в покое": что Роман Виктюк говорил про Украину
20:26
Ученые выяснили отличия самых обнадеживающих вакцин против COVID-19
20:20
Азербайджан построил газопровод в Европу в обход РФ
20:18
Матч Швейцария – Украина отменили:​ в УЕФА сделали заявление Видео
Реклама
20:11
Гороскоп на 18 ноября для всех: подмога звезд и карьерный подъем Видео
19:59
Путин откровенно высказался о статусе Нагорного Карабаха Видео
19:46
Китайские партнеры Мотор Сич хотят взыскать с Украины миллиарды долларов
19:44
Лубрикант: как сделать натуральную смазку дома Видео
19:39
Врачи назвали необычные симптомы коронавируса Видео
19:30
Ракета-носитель Vega с украинским двигателем потерпела аварию
19:26
Ось катастроф 2020: астролог назвала очень опасный период Видео
19:21
Представлен дебютный геймплей консольной версии Cyberpunk 2077 Видео
19:13
Протесты под Радой: предприниматели достигли договоренности с нардепами Видео
19:11
Как выбрать сливочное масло в Украине: главные критерии Видео
19:01
Бизнес на грани выживания: экс-премьер дал мрачный прогноз по кассовым аппаратам
18:57
Виктюка могут похоронить во Львове Видео
18:52
Вышел интригующий трейлер Лиги Справедливости Зака Снайдера Видео
18:46
Лукашенко "наказал" Евросоюз и Канаду за санкции Видео
18:34
Министра Криклия обвинили в подделке теста на Covid-19 для встречи с премьером Казахстана
Реклама
18:33
"Ведьмачья" распродажа в GOG: Ведьмак 3 и другие игры серии по рекордно низкой цене Видео
18:31
Как приготовить вкусный салат винегрет: шеф-повар дал три совета
18:30
"Слугу народа" засекли за пересылкой эротичеких видео в Раде
18:19
Эмма Коррин рассказала о роли принцессы Дианы в сериале Корона Видео
18:12
Снегопад в Украине: ​спасатели предупредили украинцев об опасности​ Видео
18:04
МОЗ бьет тревогу: украинцы начали больше употреблять антибиотиков
17:45
Президент уволил главу Николаевской области
17:32
Стало известно, возле кого похоронили Армена Джигарханяна Видео
17:29
"Бедные артисты": Лещенко сообщил о нищете и нехватке денег на налоги
17:28
В США назвали главные вызовы Украины на пути в НАТО
17:21
В Киеве предприниматели​ штурмуют Раду: начались потасовки ​и задержания Видео
17:08
В Твиттере появилась своя версия "Сторис" из Instagram
17:07
Эксперт рассказал, возглавит ли Комаровский Минздрав вместо Степанова
17:01
В Ужгороде из-за карантина предпринимателям убрали налоги
16:32
В РФ рассказали о поглощении Беларуси Россией Видео
16:28
Россияне нашли в Сибири новый коронавирус-мутант
16:27
Нардепы обратились в суд для отмены карантина выходного дня
16:27
Простой и вкусный суп харчо – рецепт с курицей Видео
16:15
Умер Роман Виктюк - народный артист Украины и советский режиссер
15:51
Матч Украины и Швейцарии в Лиге наций отменен - официально
Реклама
15:35
Врач назвала колики симптомом смертельной болезни Видео
15:33
Вице-премьер Урурский блокирует реальные реформы ОПК - СМИ
15:18
В Армении рассказали, какова роль Путина в прекращении войны в Карабахе Видео
15:14
Maruv вошла в жюри российского шоу
15:10
В Сети появились концепт-арты Mass Effect 5
15:09
Выборы в Кривом Роге: лидер гонки и действующий мэр снялся с гонки Видео
14:41
Франция рассматривает фильм о педофилии для номинации на Оскар
14:18
Результаты голосования Рады: светит ли Украине смягчение карантина выходного дня Видео
14:15
Шмыгаль объяснил, зачем власть спустила COVID-средства на дороги Видео
14:12
К чему снится младенец: толкование сна Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять