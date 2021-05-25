Песня Go-A после Евровидения попала в топы рейтингов Spotify и iTunes

Go-A / UA: Перший

Группа Go-A не получила первое место на Евровидении 2021, но целенаправленно покоряет слушателей по всему миру.

Музыканты похвалились, что в течении пары дней песни Шум захватила рейтинги популярных музыкальных площадок.

В Instagram украинцы поделились новыми достижениями – песня Шум бьет рекорды музыкальных сервисов Spotify и iTunes. Украиноязычный трек вошел в список 10 лучших в категории Worldwide Songs, где держится на восьмом месте. А в группе European Songs он поднялся на пятое место.

Вместе с тем Шум – первая украиноязычная песня, попавшая в глобальный чарт Spotify Топ-200.

"Шум продолжает покорять музыкальные сервисыiTunes.Трек вошел TOP 10 в категории Worldwide Songs и сейчас занимает 8 место. А в категории European Songs он входит TOP 5.Spotify. ШУМ - первая украиноязычная песня, попавшая в глобальный чарт Spotify TOP 200 Сейчас трек занимает 69 позицию. Продолжаем Шуметь", - написали музыканты.Читайте такжеКто поддержал Украину на конкурсе Евровидение 2021: страны и баллы

Группа Go-A получила благосклонность пользователей Spotify еще до финала Евровидения. Накануне гранд-финала песня Шум уже была на пятом месте мирового рейтинга.

После победы группы Måneskin, трек занимал первое место в рейтинге Spotify в Италии, Австралии, Литве, Нидерландах, Бельгии, Израиле, Исландии и Дании. Победители заявили, что группа Go-A - их любимая на Евровидении в этом году.

Напомним, Украина отдала 12 баллов Италии на Евровидении. Мы собрали список, как голосовали украинцы в финале Ервовидения 2021.