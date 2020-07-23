Письмо принцессы Дианы продается всего за пару сотен фунтов

Письма принцессы Дианы идет с молотка / Reuters

Письмо Принцессы Дианы от 1991 года вставлено на аукцион с минимальной ценой в 600 фунтов стерлингов.

Продажей письма принцессы Дианы занимается David Lay Auctioneers в Корнуэлле, пишет Daily Mail.

В письмеледи Ди размышляет: "Любопытно, что принесет следующее десятилетие. За последние десять лет я многому научилась интересным образом!".

Письмо направленное Дадли Полпаку и написанное к 30 июня 1991 года.

Письмо принцессы Дианы / David Auctioneers BNPS

27 июня 1991-го, до ее 30-го дня рождения осталось всего несколько дней. Через год мир узнает об изменах принца Чарльза и услышит записи его разговоров с Камиллой, через пять лет завершится развод Дианы и Чарльза, а через шесть лет принцесса разобьется в туннеле Альма, убегая от папарацци.