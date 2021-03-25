Полиция запретила концерт Жадана в Харькове: появилась эмоциональная реакция писателя

Жадан и Собаки / Фото - facebook.com/ZhadanDogs

В среду, 24 марта, был запланирован концерт известной рок-группы "Жадан и Собаки". Он должен был пройти в Харькове, но сразу после его начала, правоохранители отменили мероприятие.

Как сообщает Суспильне, перед концертом Жадан заявил, что имел часовую беседу с представителями МВД.

"Мы на самом деле очень любим работников Министерства внутренних дел. Привет Арсену Борисовичу! Нас предупредили, что если мы начнем концерт, наш концерт сорвут сразу, и организаторы концерта будут нести ответственность. Нам очень неудобно перед вами", - сказал поклонникам Жадан.

Поет и музыкант в нескольких эмоциональных выражениях охарактеризовал эффективность локдауна и акции по вакцинации украинцев, поблагодарил зрителей и пообещал, что выступление состоится в другой день, билеты будут действительны.Читайте такжеСколько в Украине "красных" зон карантина: Минздрав обновил список

"Вы могли сообщить об отмене концерта за несколько часов до его начала. Тогда бы мы успели сообщить зрителям и они не рвались бы со всего города (и других городов тоже, кстати), рискуя здоровьем… Зато вы пришли непосредственно на концерт и ждали час, когда он, этот концерт, начнется, элементарно для того, чтобы штрафонуть заведение", - добавил он.

На своей странице в Facebook Жадан извинился перед фанатами и пообещал, что концерт в Харькове перенесут, а билеты будут действительны и на ту дату.

Кроме того, он перенес дату проведения концерта в Днепре.