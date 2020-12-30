Полина Гагарина не может вывозить дочь за границу

Полина Гагарина / Instagram

Полина Гагарина рассталась с Дмитрием Исхаковым еще в мае 2020 года, а зимой окончательно развелась. Дочь Исхакова осталась с Полиной, но теперь, чтобы вывезти ее за границу, Гагарина должна получать разрешение от бывшего мужа.

Дмитрий Исхаков запретил бывшей жене ехать с их общей дочкой в Занзибар с Нового года, сообщает телеграм-канал Mash.

Певица планировала выехать из России в Занзибар 2 января. Теперь она не сможет взять ребенка с собой на отдых или новогодние каникулы.

Для этого требуется согласие от Дмитрия Исхакова, которое он отказался давать. 3-летняя дочка Мия будет находится в Москве до перемены его решения.

На днях суд официально развел Гагарину и Дмитрия Исхакова.

Напомним, в мире с 2020 года пандемия коронавируса, из-за которого умерло большое количество людей. Перед декабрем врачи объявили о второй большой волне заражения. Цивилизованные страны закрыли границы и проводят мероприятия по карантину, чтобы максимально уберечь свое население от коронавируса.