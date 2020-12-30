Полина Гагарина не может вывозить дочь за границу

Российская певица Полина Гагарина развелась со своим мужем Дмитрием Исхаковым. Теперь для того, чтобы повезти детей за границу, ей нужно судиться.
Полина Гагарина рассталась с Дмитрием Исхаковым еще в мае 2020 года, а зимой окончательно развелась. Дочь Исхакова осталась с Полиной, но теперь, чтобы вывезти ее за границу, Гагарина должна получать разрешение от бывшего мужа.
Дмитрий Исхаков запретил бывшей жене ехать с их общей дочкой в Занзибар с Нового года, сообщает телеграм-канал Mash.
Певица планировала выехать из России в Занзибар 2 января. Теперь она не сможет взять ребенка с собой на отдых или новогодние каникулы.
Для этого требуется согласие от Дмитрия Исхакова, которое он отказался давать. 3-летняя дочка Мия будет находится в Москве до перемены его решения.
На днях суд официально развел Гагарину и Дмитрия Исхакова.
Напомним, в мире с 2020 года пандемия коронавируса, из-за которого умерло большое количество людей. Перед декабрем врачи объявили о второй большой волне заражения. Цивилизованные страны закрыли границы и проводят мероприятия по карантину, чтобы максимально уберечь свое население от коронавируса.